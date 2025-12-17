Waller dice que política monetaria Fed sigue siendo restrictiva, ve margen para recortarla

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 17 dic (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el miércoles que el banco central estadounidense aún tiene margen para recortar las tasas de interés, por la creciente debilidad del mercado laboral.

"Sigo pensando que probablemente estemos entre 50 y 100 puntos básicos sobre el nivel neutral", lo que significa que la Reserva Federal aún tiene margen para recortar las tasas de interés si es necesario, dijo Waller en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Yale School of Management, en Nueva York.

Dadas las perspectivas, "no hay prisa por bajar" el costo del crédito, dijo Waller, y "simplemente podemos reducir de manera constante la tasa de política monetaria hacia (el tipo) neutral".

El mercado laboral no muestra caídas drásticas, pero continúa debilitándose, añadió Waller, por lo que, en cuanto a nuevos recortes de las tasas de interés, "podemos hacerlo a un ritmo moderado; no creo que tengamos que hacer nada drástico".

Los comentarios de Waller en el evento fueron sus primeras declaraciones públicas desde que la Fed redujo la semana pasada su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,50% al 3,75%, buscando equilibrar los crecientes riesgos para el mercado laboral en un entorno donde la inflación aún se encuentra muy por sobre el objetivo del 2%.

La decisión fue dividida: dos responsables argumentaron que la Fed debería mantener estables los costos de endeudamiento, mientras que uno quería un recorte mayor al que la mayoría de los funcionarios favorecían.

Waller, quien votó a favor de una reducción de tasas, ha sido uno de los defensores más firmes de una política monetaria más laxa, argumentando que los aranceles de la administración Trump no generarían presiones inflacionarias persistentes en un momento en que los riesgos para el mercado laboral han aumentado.

Waller, quien se encuentra en la lista de posibles sucesores del presidente de la Fed, Jerome Powell, el próximo año, afirmó que los nuevos datos refuerzan su opinión de que el apoyo al mercado laboral debería ser el foco de la política monetaria estadounidense. "Estamos cerca de cero crecimiento del empleo" y "ese no es un mercado laboral saludable", afirmó.

También dijo que la serie de recortes de tasas de la Fed en los últimos cuatro meses de 2025 ha ayudado a compensar algunos de los riesgos para la contratación, y la perspectiva de una economía más sólida el próximo año gracias a los cambios en la política fiscal y a una menor incertidumbre también debería impulsar la contratación.

"Lo fundamental para mí es el componente de empleo de nuestro doble mandato, y la inflación volverá a bajar", concluyó. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en Español por Manuel Farías)