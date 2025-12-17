Waller dice que política monetaria sigue siendo restrictiva y que la Fed tiene margen para recortarla

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 17 dic (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el miércoles que el banco central estadounidense aún tiene margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

"Sigo pensando que probablemente estemos entre 50 y 100 puntos básicos sobre el nivel neutral", lo que significa que la Reserva Federal aún tiene margen para recortar las tasas de interés, dijo Waller en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Yale School of Management, en Nueva York.

Dadas las perspectivas, "no hay prisa por bajar" el costo del crédito, dijo Waller, y "solo podemos, de manera constante, bajar la tasa de política monetaria hacia neutral" en medio de lo que probablemente será una economía con inflación moderada. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en Español por Manuel Farías)