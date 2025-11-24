Waller dice se reunió con el secretario del Tesoro hace 10 días sobre puesto de presidente de la Fed: Fox
WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que se reunió recientemente con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para seguir discutiendo su posible nombramiento como presidente de la institución, mientras la administración Trump avanza en la elección del sustituto de Jerome Powell.
El mandato de Powell en el máximo cargo termina en mayo.
"Hablé con Scott hace unos 10 días. Tuvimos una agradable, una gran reunión", dijo Waller en el programa Fox Business Mornings with Maria.
"Creo que están buscando a alguien que tenga méritos, experiencia y sepa lo que hace en el puesto, y creo que yo encajo en eso", añadió.
