Waller reitera petición de bajar las tasas en septiembre, dice que el ritmo de recorte dependerá de los datos
- 1 minuto de lectura'
3 sep (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, reiteró el miércoles su llamamiento a una baja de las tasas de interés en septiembre, dado el debilitamiento del mercado laboral, y dijo que la rapidez con la que el banco central recorte después dependerá de lo que ocurra después en la economía.
"Creo que tenemos que empezar a recortar las tasas en la próxima reunión, y luego no tenemos que seguir una secuencia cerrada de pasos", dijo Waller en una entrevista con la cadena CNBC.
"Podemos ver más o menos por dónde van las cosas, porque la gente sigue preocupada por la inflación de los aranceles (...) Diría que en los próximos tres a seis meses podríamos ver múltiples recortes"
(Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
- 2
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 3
La aberración de la censura previa
- 4
“No nos podemos regalar”: la trama detrás de la decisión de salir a intervenir el dólar en la previa a las elecciones