Waller sobre la entrevista para la presidencia de la Fed: Fue “genial”

10 oct (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el viernes que su entrevista con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ser el próximo jefe del banco central estadounidense fue "genial" y no tuvo nada de política.

Waller, visto como el principal contendiente para suceder el próximo año al presidente del organismo, Jerome Powell, dijo a CNBC que la entrevista fue "todo economía seria" y no pensó que lo pusieran en aprietos" en el proceso.

La CNBC informó anteriormente que Waller era uno de los cinco candidatos restantes que se barajaban para suceder a Powell cuando expire el mandato del actual presidente en mayo. (Reporte de Dan Burns y Howard Schneider. Editado en Español por Manuel Farías)