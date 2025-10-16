Waller ve contratación débil según los datos disponibles y apoya un recorte de tipos de la Fed
WASHINGTON, 16 oct (Reuters) -
Los datos disponibles, incluso en ausencia de los informes de empleo del Gobierno de Estados Unidos pospuestos, arrojan una imagen consistente de contratación débil, lo que refuerza la necesidad de que la Reserva Federal recorte los tipos a pesar de que otros datos apuntan a un sólido crecimiento económico, dijo el jueves el gobernador de la Fed, Christopher Waller.
"O baja el impulso del PBI o repunta el mercado laboral (...). No van de la mano", dijo Waller en el programa de televisión Bloomberg Surveilliance.
Defendió que la Fed continúe con lo que denominó recortes cautelosos de un cuarto de punto. "No sabemos qué camino va a tomar esto (...). Si el mercado laboral repunta, hay menos presión para recortar los tipos (...). No hay que cometer un error." (Edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)
