Walmart alcanza por primera vez un valor de mercado de 1 billón de dólares

3 feb (Reuters) - Walmart se convirtió el martes en el primer minorista en alcanzar un valor de mercado de 1 billón ⁠de dólares, tras una subida de ⁠casi el 26% en el precio de sus acciones a lo largo de un año, lo que lo sitúa a la altura de gigantes tecnológicos como ⁠Nvidia y ‌Alphabet.

La cadena ​con sede en Bentonville, Arkansas, ha sacado provecho de los consumidores más adinerados que eligen ​la comodidad de entregas más rápidas y acuden en masa al minorista para comprar artículos ‌discrecionales, como ropa y muebles. En la última década, ‌las acciones de Walmart han subido un ​468%, en comparación con el aumento del 264% del índice S&P 500.

Los hogares estadounidenses, en particular los de ingresos bajos y medios, llevan tiempo sufriendo una creciente presión financiera debido a la inflación persistente y al enfriamiento del mercado laboral. Los aranceles y la incertidumbre en torno al reciente cierre del Gobierno de Estados Unidos también han lastrado el gasto.

El más reciente hito de la empresa se produjo apenas dos semanas después de ⁠que Walmart sustituyó a la farmacéutica británica AstraZeneca en el índice Nasdaq-100, centrado en la tecnología y que agrupa a ​las empresas no financieras más valiosas.

La empresa ha apostado por la inteligencia artificial, invirtiendo miles de millones en la automatización de su cadena de suministro para ayudar a abastecer sus tiendas con productos más frescos y mejorar los plazos de entrega, ya que los consumidores prefieren cada vez más la comodidad de comprar comestibles por Internet.

"Han pasado de ser simplemente el minorista local con buenos precios a ⁠adoptar realmente la tecnología. Ha sido una transformación digital masiva la que ha experimentado esta empresa en los ​últimos cinco años", afirmó Eric Clark, director de inversiones de Accuvest Global Advisors.

Walmart se une a una lista de empresas estadounidenses valoradas en 1 billón de dólares o más, entre las que se incluyen Nvidia con 4,5 ‍billones, Alphabet con 4,1 billones, Apple con 3,9 billones, Microsoft con 3,1 billones, Amazon con 2,6 billones, Meta con 1,8 billones, Broadcom con 1,6 billones, Tesla con 1,6 billones y Berkshire Hathaway con 1 billón.

Walmart se está convirtiendo en "el nuevo gigante de la IA" gracias a la eficacia con la que está integrando la tecnología en sus operaciones, ​desde la reducción del costo de los productos hasta la captación de una mayor cuota del gasto de los consumidores, según Brian Mulberry, gestor senior de carteras de clientes de Zacks Investment Management. (Reporte de Johann M Cherian y Savyata Mishra ‍en Bangalore; edición de Arun Koyyur y Anil D'Silva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)