Walmart es la última y más grande empresa en revertir sus políticas de diversidad e inclusión

NUEVA YORK (AP) — Walmart, el minorista más grande del mundo, está revirtiendo sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, uniéndose a una creciente lista de grandes corporaciones que han hecho lo mismo tras ser atacadas por activistas conservadores.

Los cambios, confirmados por Walmart el lunes, son radicales e incluyen desde no renovar un compromiso de cinco años para un centro de equidad racial creado en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, hasta retirarse de un destacado índice de derechos de los homosexuales. Y cuando se trate de raza o género, Walmart no dará un trato prioritario a los proveedores.

Las medidas de Walmart ponen de relieve la creciente presión a la que se enfrentan las empresas estadounidenses mientras siguen sorteando las consecuencias de la sentencia emitida en junio de 2023 por la Corte Suprema de Estados Unidos que pone fin a la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Envalentonados por esa decisión, grupos conservadores han presentado demandas con argumentos similares contra empresas, apuntando a iniciativas en el lugar de trabajo como programas de diversidad y prácticas de contratación que dan prioridad a grupos históricamente marginados.

Por otra parte, el comentarista político y activista conservador Robby Starbuck ha estado persiguiendo las políticas corporativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés), denunciando a empresas concretas en la plataforma de redes sociales X. Varias de esas empresas han anunciado posteriormente que retiran sus iniciativas, entre ellas Ford, Harley-Davidson, Lowe’s y Tractor Supply.

Pero Walmart, que emplea a 1,6 millones de trabajadores en Estados Unidos, es la que más lo ha hecho.

“Este es el mayor triunfo hasta ahora para nuestro movimiento para acabar con ciertas medidas demasiado progresistas en las empresas estadounidenses", escribió Starbuck en X, añadiendo que había estado en conversación con Walmart.

Walmart confirmó a The Associated Press que controlará mejor los artículos que comercializa a través de terceros para asegurarse de que no contengan productos sexuales y transgénero dirigidos a menores. Eso incluiría fajas de pecho destinadas a jóvenes que están pasando por una transición de género, dijo la compañía.

El minorista con sede en Bentonville, Arkansas, también revisará las subvenciones a eventos del Orgullo para asegurarse de no apoyar financieramente contenido sexualizado que pueda ser inapropiado para niños. Por ejemplo, la empresa quiere asegurarse de que un pabellón familiar no esté al lado de un espectáculo de drag en un evento del Orgullo, indicó la empresa.

Además, Walmart ya no considerará la raza y el género como una prueba de fuego para mejorar la diversidad cuando ofrezca contratos a proveedores. La empresa dijo que no tenía cuotas y no las tendrá en el futuro. No recopilará datos demográficos al determinar la elegibilidad financiera para esas subvenciones.

Walmart también dijo que no renovaría un centro de equidad racial que se estableció a través de un compromiso filantrópico de cinco años y 100 millones de dólares de la empresa con el mandato de, según su sitio web, "abordar las causas fundamentales de las brechas en los resultados experimentados por las personas negras y afroestadounidenses en los sistemas de educación, salud, finanzas y justicia penal".

Y dejaría de participar en el índice de referencia anual de la Campaña de Derechos Humanos que mide la inclusión en el lugar de trabajo para empleados LGBTQ+.

“Hemos emprendido un viaje y sabemos que no somos perfectos, pero cada decisión procede del deseo de fomentar un sentimiento de pertenencia, de abrir las puertas a oportunidades para todos nuestros asociados, clientes y proveedores y de ser un Walmart para todos”, dijo la empresa en un comunicado.

Los cambios llegan poco después de la victoria electoral del expresidente Donald Trump, quien ha criticado las iniciativas de DEI y se ha rodeado de conservadores que tienen puntos de vista similares, incluido su exasesor Stephen Miller, quien lidera un grupo llamado America First Legal que ha desafiado las políticas corporativas de DEI. Trump nombró a Miller como subdirector de política en su nuevo gabinete.

Un portavoz de Walmart dijo que algunos de sus cambios de política llevan tiempo en marcha. Por ejemplo, ha ido dejando de utilizar la palabra DEI en los nombramientos de los puestos de trabajo y en sus comunicaciones y ha empezado a utilizar la palabra “pertenencia”. También empezó a introducir cambios en su programa de proveedores a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre discriminación positiva

Algunos han instado a las empresas a mantener sus políticas de DEI. El mes pasado, un grupo de demócratas en el Congreso apeló a los líderes de las Fortune 1000, diciendo que los esfuerzos de DEI dan a todos una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano.

