Walmart gana un 56% más en el segundo trimestre y mejora previsiones, a pesar de los aranceles

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) - El gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart cerró el segundo trimestre de su año fiscal, que incluye los meses de mayo a julio, con un beneficio neto atribuido de US$7026 millones (6032 millones de euros), lo que implica una mejora del 56,1% respecto del resultado anotado por la cadena de hipermercados un año antes. Los ingresos de Walmart sumaron US$177.402 millones (152.302 millones de euros), un 4,8% más, incluyendo un crecimiento del 4,8% de las ventas netas, hasta US$175.750 millones (150.884 millones de euros), mientras que los ingresos por membresías alcanzaron los US$1652 millones (1418 millones de euros), un 5,4% más. Las ventas de Walmart en Estados Unidos aumentaron en el trimestre un 4,8% anual, hasta US$120.911 millones (103.804 millones de euros), mientras que los ingresos internacionales de la cadena subieron un 5,5%, hasta US$31.201 millones (26.786 millones de euros). De su lado, la facturación de la cadena mayorista Sam's Club en el segundo trimestre fiscal fue de US$23.638 millones (20.294 millones de euros), un 3,4% más. De tal modo, en la primera mitad de su año fiscal, Walmart registró un beneficio neto atribuido de US$11.513 millones (9884 millones de euros), un 19,9% más que un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó un 3,7%, hasta US$343.011 millones (294.480 millones de euros). De cara al conjunto del ejercicio en curso, la cadena de distribución ha revisado al alza sus previsiones y ahora espera un crecimiento de sus ventas del 3,75% al 4,75%, frente a la anterior horquilla de entre el 3% y el 4%. Asimismo, la compañía ha mejorado su expectativa de crecimiento del beneficio por acción ajustado a un rango de 2,52 a 2,62 dólares, frente a la horquilla anterior de entre 2,50 y 2,60 dólares. "El impulso de ventas que tenemos en nuestro negocio se debe a nuestra innovación y ejecución. Conectar con nuestros clientes y miembros a través de experiencias digitales impulsa nuestro negocio, y la forma en que implementamos la IA mejorará aún más estas experiencias", declaró Doug McMillon, presidente y consejero delegado de Walmart.