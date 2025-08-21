LA NACION

Walmart gana un 56% más en el segundo trimestre y mejora previsiones, a pesar de los aranceles

Walmart gana un 56% más en el segundo trimestre y mejora previsiones, a pesar de los aranceles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Walmart gana un 56% más en el segundo trimestre y mejora previsiones, a pesar de los arancelesDamian Dovarganes - AP

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) - El gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart cerró el segundo trimestre de su año fiscal, que incluye los meses de mayo a julio, con un beneficio neto atribuido de US$7026 millones (6032 millones de euros), lo que implica una mejora del 56,1% respecto del resultado anotado por la cadena de hipermercados un año antes. Los ingresos de Walmart sumaron US$177.402 millones (152.302 millones de euros), un 4,8% más, incluyendo un crecimiento del 4,8% de las ventas netas, hasta US$175.750 millones (150.884 millones de euros), mientras que los ingresos por membresías alcanzaron los US$1652 millones (1418 millones de euros), un 5,4% más. Las ventas de Walmart en Estados Unidos aumentaron en el trimestre un 4,8% anual, hasta US$120.911 millones (103.804 millones de euros), mientras que los ingresos internacionales de la cadena subieron un 5,5%, hasta US$31.201 millones (26.786 millones de euros). De su lado, la facturación de la cadena mayorista Sam's Club en el segundo trimestre fiscal fue de US$23.638 millones (20.294 millones de euros), un 3,4% más. De tal modo, en la primera mitad de su año fiscal, Walmart registró un beneficio neto atribuido de US$11.513 millones (9884 millones de euros), un 19,9% más que un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó un 3,7%, hasta US$343.011 millones (294.480 millones de euros). De cara al conjunto del ejercicio en curso, la cadena de distribución ha revisado al alza sus previsiones y ahora espera un crecimiento de sus ventas del 3,75% al 4,75%, frente a la anterior horquilla de entre el 3% y el 4%. Asimismo, la compañía ha mejorado su expectativa de crecimiento del beneficio por acción ajustado a un rango de 2,52 a 2,62 dólares, frente a la horquilla anterior de entre 2,50 y 2,60 dólares. "El impulso de ventas que tenemos en nuestro negocio se debe a nuestra innovación y ejecución. Conectar con nuestros clientes y miembros a través de experiencias digitales impulsa nuestro negocio, y la forma en que implementamos la IA mejorará aún más estas experiencias", declaró Doug McMillon, presidente y consejero delegado de Walmart.

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad por la difusión de audios en los que se habla de coimas
    1

    Tras un día en silencio, el Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad por la difusión de audios en los que se habla de coimas

  2. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    2

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

  3. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    3

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

  4. Homo Argentum se ocupa de temas universales
    4

    Homo Argentum se ocupa de temas universales

Cargando banners ...