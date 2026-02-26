Walmart pagará US$100 millones para resolver acusaciones de engaños a repartidores

NUEVA YORK (AP) — Walmart Inc. aceptó pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de que hizo que sus conductores de reparto perdieran decenas de millones de dólares en ingresos al engañarlos sobre su paga y las propinas que podían ganar, informó la comisión en un comunicado el jueves

Con el respaldo de 11 estados —Arizona, California, Colorado, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Utah y Wisconsin—, la comisión (conocida como la FTC por sus siglas en inglés) alega que el minorista con sede en Bentonville, Arkansas, mostró a los conductores montos inflados de pago base y de propinas en su programa de reparto con conductores por encargo de origen colaborativo llamado Spark

La FTC sostiene que el minorista engañó a los clientes al afirmar falsamente que todas las propinas de los clientes irían realmente a los conductores. La comisión también alega que Walmart no informó a los conductores que dividiría las propinas cuando la entrega de un cliente se repartía entre varios conductores

“Los mercados laborales no pueden funcionar de manera eficiente sin información veraz y no engañosa sobre los ingresos y otros términos materiales”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en un comunicado

Como parte de su acuerdo con la FTC, Walmart debe implementar un programa de verificación de ingresos para garantizar que a los conductores se les paguen los ingresos y las propinas prometidos, entre otras disposiciones

Walmart lanzó su programa Spark en 2018, lo que permite que trabajadores por encargo se inscriban para hacer entregas

Walmart dice que sus rápidas entregas en línea le han ayudado a impulsar el crecimiento de sus ventas. Su negocio de comercio electrónico aumentó 27% durante el cuarto trimestre fiscal, y representó 23% de las ventas totales

Walmart indicó en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press que valora “el arduo trabajo y la dedicación de los conductores que brindan un gran servicio y productos a nuestros clientes”. Señaló que ha emitido pagos a los conductores afectados y que continúa realizando pagos adicionales según corresponda

“Estamos mejorando continuamente los procedimientos para garantizar la equidad y la transparencia para los conductores”, indicó Walmart

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa