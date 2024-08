Walmart retira jugo de manzana en 25 estados debido a niveles de arsénico

WASHINGTON (AP) — Walmart retiró cerca de 10.000 cajas de jugo de manzana de tiendas de Estados Unidos debido a que contienen arsénico inorgánico en niveles potencialmente dañinos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó al retiro una clasificación más urgente el viernes, luego de haber hecho un anuncio inicial el 15 de agosto. La nueva clasificación dice que el producto puede causar temporalmente consecuencias de salud adversas, pero que es improbable que cause problemas de salud graves o irreversibles.

El retiro abarca 9.535 cajas de jugo de manzana marca Great Value vendidas en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. La compañía manufacturera, Refresco Beverages US Inc., basada en Florida, voluntariamente retiró las cajas de seis frascos de 8 onzas (227 gramos) cada una, tras descubrir niveles de arsénico superiores a lo permitido.

Los voceros de Refresco y de Walmart no contestaron a mensajes pidiéndoles comentario.

Según los Institutos Nacionales de Salud, hay niveles bajos de arsénico orgánico e inorgánico en la mayoría de los productos alimenticios. Por lo general los productos son sometidos a pruebas ya que niveles elevados de la sustancia pueden causar síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea falta de sensación y calambres.

El arsénico inorgánico es más tóxico para los seres humanos que la forma natural del arsénico, y las repercusiones a la salud son más severas, según la FDA. La Agencia de Protección Ambiental ha calificado el arsénico inorgánico como un carcinógeno.

Los niveles de arsénico hallados en el jugo de manzana son bajos y la FDA no cree que causarían serios problemas de salud.

La FDA no ha publicado reportes de enfermedades asociados con el retiro del jugo de manzana.

AP