Walmex informa caída del 4% en beneficios del cuarto trimestre, debajo de previsiones

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - Walmex, la unidad de Walmart en México y Centroamérica, informó el miércoles una caída del 3,9% en sus ganancias netas del cuarto trimestre en comparación con el mismo período de 2024, lo que no cumplió con las previsiones de los analistas

El beneficio neto del mayor minorista de México alcanzó los 14.600 millones de pesos (811 millones de dólares) en los últimos tres meses de 2025, por debajo de los 16.680 millones de pesos previstos por los analistas encuestados por LSEG

No obstante, los ingresos del trimestre aumentaron un 3% a 282.850 millones de pesos, también por debajo de la estimación de los analistas de 287.370 millones de pesos

Aunque los resultados declarados de Walmex en Centroamérica descendieron durante el trimestre, crecieron si se descartan los efectos del tipo de cambio

El peso mexicano se fortaleció un 13,8% frente al dólar en los 12 meses hasta finales de diciembre, y algo más del 1,5% en el último trimestre, lo que redujo el valor de las ganancias obtenidas en el extranjero

El director ejecutivo, Cristian Barrientos, afirmó que la empresa seguirá centrándose en los precios bajos, la disponibilidad de productos y la aceleración de sus operaciones de comercio electrónico

"Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos prioridades claras y aceleraremos la velocidad a la que nos estamos moviendo. Confío en que este enfoque en los fundamentos está fortaleciendo a nuestra compañía y nos prepara para acelerar nuestro desempeño", señaló en un reporte de resultados

Walmex abrió 102 nuevas tiendas en México, en su mayoría supermercados de descuento Bodega Aurrera, y 13 en Centroamérica, lo que eleva su presencia total a 4.265 tiendas

(1 dólar = 18,0080 pesos mexicanos a finales de diciembre) (Reporte de Natalia Siniawski; editado en español por Javier Leira)