Walz asiste al partido de fútbol universitario Michigan-Minnesota antes de debate con Vance

ANN ARBOR, Michigan, EE.UU. (AP) — El doble papel de Tim Walz como gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de la candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, se puso de manifiesto el sábado cuando asistió a un evento con aficionados al fútbol americano colegial de la Universidad de Michigan para después ir al campo a reunirse con el entrenador de la Universidad de Minnesota.

Walz visitó Ann Arbor para ver jugar a los equipos de la Universidad de Michigan y de Minnesota en lo que se tiene previsto que sea su última aparición importante en la campaña antes del debate vicepresidencial del martes.

Horas antes, Walz fue recibido en el aeropuerto por estudiantes de la Universidad de Michigan, que habían llegado en un autobús con una pancarta en la que se leía “¡Métame al equipo, entrenador!”. El equipo de la Universidad de Michigan ganó el partido contra la universidad de Walz, quien ha recurrido a su experiencia como entrenador de fútbol americano y profesor durante su campaña electoral, en la que los demócratas han intentado despertar el entusiasmo de los votantes jóvenes, y recientemente ha visitado varios campus universitarios.

La visita se produce antes del debate del martes entre Walz y el compañero de fórmula de Donald Trump, el senador republicano JD Vance. Después del partido del sábado, Walz viajará al norte de Michigan para terminar de prepararse antes del debate, según una persona familiarizada con sus planes que habló bajo condición de anonimato para discutir los preparativos privados.

Harris, por su parte, celebró el sábado un acto de recaudación de fondos en San Francisco, en el que dijo a una multitud repleta de estridentes simpatizantes que “hay mucho en juego en estas elecciones”, mientras hablaba de la prohibición del aborto a nivel estatal y de la decisión de la Corte Suprema federal de conceder una amplia inmunidad a los presidentes.

“Estoy convencida”, dijo. “El pueblo estadounidense está convencido de que es hora de pasar página”.

Harris agregó que el pueblo estadounidense estaba preparado para un “liderazgo optimista” y que por eso sus simpatizantes, incluidos republicanos como Dick Cheney, “están apoyando nuestra campaña porque quieren un presidente estadounidense que trabaje para todo el pueblo estadounidense.”

Trump celebró un mitin el sábado en Wisconsin, y también se dirigía a asistir a un partido de fútbol americano colegial, el partido en horario de máxima audiencia entre Georgia y Alabama en Tuscaloosa. El equipo de campaña de Harris lanzó un nuevo anuncio aludiendo a la posibilidad de realizar un segundo debate presidencial, que se transmitirá durante el partido y pone en aprietos a Trump. Harris ha dicho que volvería a debatir mientras que Trump ha descartado esa posibilidad.

___

Los periodistas de The Associated Press Will Weissert en San Francisco, y Meg Kinnard en Carolina del Sur,contribuyeron a este despacho.

AP