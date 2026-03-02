Warburg Pincus invertirá hasta US$1.000 millones en la brasileña Global Eggs

2 mar (Reuters) - La firma de capital privado Warburg Pincus anunció el lunes que invertirá hasta US$1.000 millones en Global Eggs, lo que valora el grupo liderado por el empresario brasileño Ricardo Faria en US$8.000 millones.

Allison Ross, directora de Warburg Pincus, se incorporará al consejo de administración del proveedor de huevos, informó la empresa de capital privado, que añadió que apoya el impulso de Faria para ampliar el alcance de este negocio en rápido crecimiento en nuevos mercados.

Fundada en 2018, la empresa con sede en Luxemburgo produce y distribuye una amplia gama de huevos de mesa, incluidos productos convencionales, de gallinas camperas, de gallinas criadas en libertad y productos especiales, y está en camino de producir más de 15.000 millones de huevos este año.

El año pasado, Global Eggs acordó comprar el productor estadounidense de huevos Hillandale Farms por US$1.100 millones.

