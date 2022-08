Warner Bros. descarta por completo estreno de "Batgirl"

ARCHIVO - Leslie Grace llega a una función de "In the Heights" en el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles, el 4 de junio de 2021. Warner Bros. canceló el estreno de “Batgirl” planeado para HBO Max, según una persona relacionada con la película de 90 millones de dólares y protagonizada por Grace que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)