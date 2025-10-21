Warner Bros Discovery estudia la posibilidad de una venta directa por los muchos pretendientes

Por Harshita Mary Varghese

21 oct (Reuters) - Warner Bros Discovery está considerando la posibilidad de una venta directa tras el interés de varios posibles compradores, dijo la compañía el martes, en lo que sería la última reorganización en el sector de medios de comunicación de Estados Unidos.

Las acciones de la empresa escalaban un 10,5% en las operaciones de la mañana. Netflix y Comcast se encuentran entre los posibles postores, informó el martes CNBC, que citó fuentes, tras informes anteriores de que el presidente ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, también estaba en conversaciones para adquirir la empresa.

Warner Bros Discovery, propietaria de CNN, HBO Max y la franquicia de "Harry Potter", anunció en junio sus planes de dividir sus unidades Warner Bros y Discovery Global el año que viene para separar su negocio de streaming de su unidad de redes de cable.

La venta o escisión sería uno de los cambios más importantes en la industria de los medios de comunicación, y podría llevar a otras empresas a revisar sus propias estructuras.

El streaming ha transformado radicalmente la industria de los medios de comunicación, dejando a las cadenas tradicionales con más deudas, más necesidad de presupuestos para contenidos y una audiencia fragmentada.

"Este último acontecimiento podría abrir nuevas conversaciones con las partes interesadas. Para Hollywood y otros gigantes de los medios tradicionales, todos los caminos conducen a la consolidación", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

La compañía ya rechazó una oferta inicial de Paramount, informó Bloomberg News a principios de este mes, porque la oferta de unos US$20 por acción era demasiado baja.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe de CNBC.

La compañía también está considerando una estructura de separación alternativa que permitiría una fusión de Warner Bros y una escisión de Discovery Global.

Los avances de Skydance poco después de hacerse con Paramount hablan del voraz apetito de la familia Ellison por dominar el panorama mediático mundial en medio de un régimen regulador favorable en Estados Unidos.

Los analistas creen que los grandes bolsillos de David Ellison -respaldados por su padre, el cofundador de Oracle y segunda persona más rica del mundo, Larry Ellison- le dan la potencia de fuego necesaria para asumir el riesgo.

Los estrechos vínculos del mayor de los Ellison con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también pueden allanar los obstáculos regulatorios y evitar el escrutinio que normalmente acompañaría a una fusión de este tipo, según analistas. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)