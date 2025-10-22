Warner Bros Discovery rechaza una oferta de compra de Paramount de US$60.000 millones, según fuente

Por Harshita Mary Varghese, Jaspreet Singh y Dawn Chmielewski

22 oct (Reuters) - El consejo de Warner Bros Discovery rechazó el martes una oferta de casi US$60.000 millones de Paramount Skydance, según una fuente, y el grupo anunció que explorará sus opciones para la venta.

Reuters informó en exclusiva de que el consejo rechazó una oferta mayoritariamente en efectivo de casi US$24 por acción por la empresa, cuyos activos incluyen los estudios de cine y televisión Warner Bros, CNN y otras cadenas de televisión por cable, así como su servicio de contenidos a la carta HBO Max, según una fuente cercana al asunto.

Ni Warner Bros ni Paramount quisieron hacer comentarios. Es probable que Comcast examine los activos de la empresa de medios de comunicación, según dijo otra fuente a Reuters el martes. Netflix también se encuentra entre las partes interesadas, según informó CNBC, después de que anteriormente se informara de que el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, también estaba en conversaciones para adquirir toda la empresa.

Warner Bros, el estudio detrás de las franquicias cinematográficas "Harry Potter" y de DC Comics, anunció en junio sus planes de dividirse en unidades centradas en el estudio y en el servicio por cable para el próximo año, con el fin de separar su creciente negocio de "streaming" de su rezagada filial de redes de cable.

El consejo de administración estudiará una serie de opciones, entre las que se incluyen la separación prevista, una operación por la totalidad de la empresa o transacciones separadas para sus negocios de Warner Bros o Discovery Global, según informó la empresa el martes. También está considerando una estructura de separación alternativa que permitiría una fusión de Warner Bros y la separación de Discovery Global.

VENTA PODRÍA REMODELAR EL PANORAMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una venta sería uno de los momentos de mayor trascendencia, ya que remodelaría el sector de los medios de comunicación.

El "streaming" o servicio de contenidos a la carta por internet ha transformado radicalmente el sector robándoles audiencia a las emisiones televisivas tradicionales y mermando los ingresos publicitarios.

Cualquier acuerdo por Warner Bros Discovery (WBD) daría al comprador el control de un gran estudio y un servicio líder en "streaming", pero también le cargaría con la deuda de la empresa, de aproximadamente US$35.000 millones.

Las acciones de WBD, que tiene una valoración de mercado de US$45.360 millones, han subido más de un 46% desde principios de septiembre, cuando surgieron informaciones del interés de Paramount en la empresa.

"Paramount es la que tiene más posibilidades de comprar la empresa. Para Netflix, una compra tendría más sentido tras la división prevista, porque el estudio sería muy valioso para Netflix, pero las cadenas de televisión no tanto", dijo el analista principal de eMarketer Ross Benes.

La compañía ya rechazó una oferta inicial de Paramount porque la oferta de alrededor de US$20 por acción era demasiado baja, dijeron dos fuentes a Reuters.

(Información de Dawn Chmielewski en Los Ángeles, Harshita Mary Varghese y Jaspreet Singh en Bengaluru y Milana Vinn en Nueva York; edición de Leroy Leo y Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)