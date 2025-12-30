Warner Bros rechazaría la más reciente oferta hostil de Paramount, informa CNBC

30 dic (Reuters) - Warner Bros Discovery rechazaría la oferta hostil modificada de Paramount Skydance por valor de 108.400 millones de dólares, informó el martes CNBC.

El rechazo podría echar por tierra los esfuerzos de Paramount por reforzar la financiación del acuerdo mediante una garantía personal de 40.400 millones de dólares del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Paramount y Warner Bros Discovery no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La decisión podría mantener a Warner Bros en la senda de buscar un acuerdo rival en efectivo y acciones con Netflix, lo que subraya la amplia preocupación por la valoración, la adecuación estratégica y la certeza del acuerdo, a pesar del intento de Paramount de mejorar su oferta.

Paramount había dicho que Ellison había aceptado garantizar personalmente la financiación con acciones que respaldaba la oferta, una medida destinada a disipar las dudas que habían afectado a su propuesta anterior.

La empresa también elevó su comisión regulatoria por rescisión inversa y amplió el plazo de su oferta pública de adquisición, mientras que el valor en efectivo de 30 dólares por acción se mantuvo sin cambios.

(Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)