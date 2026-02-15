Warner Bros sopesa reanudar las negociaciones de venta con Paramount: Bloomberg News
15 feb (Reuters) - Warner Bros Discovery está considerando reabrir las negociaciones de venta con su rival, el estudio hollywoodiense Paramount Skydance, tras recibir la última oferta modificada de su pretendiente hostil, informó Bloomberg News el domingo, citando a personas con conocimiento del asunto.
Los miembros del directorio de Warner Bros están debatiendo si Paramount podría realizar una oferta más ventajosa, según el informe de Bloomberg.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información.
Paramount mejoró su oferta por Warner Bros la semana pasada, ofreciendo a los accionistas dinero extra por cada trimestre que el acuerdo no se cierre después de este año y aceptando cubrir la indemnización que el propietario de HBO debería pagar a Netflix
si se retirara, aunque el propietario de CBS no aumentó su oferta por acción. (Reporte de Chandni Shah en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)