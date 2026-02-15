Warner Bros sopesa reanudar las negociaciones de venta con Paramount: Bloomberg News

15 feb (Reuters) - Warner Bros Discovery está considerando ‌reabrir las ‌negociaciones ⁠de venta con su rival, el estudio ​hollywoodiense ⁠Paramount Skydance, ⁠tras recibir la última oferta ​modificada de su pretendiente ‌hostil, informó Bloomberg News ​el domingo, ​citando a personas con conocimiento del asunto.

Los miembros del directorio de Warner Bros están debatiendo si Paramount ​podría realizar una oferta más ⁠ventajosa, según el informe de Bloomberg.

Reuters no ‌pudo verificar inmediatamente la información.

Paramount mejoró su oferta por Warner Bros la semana pasada, ofreciendo a los accionistas dinero ‌extra por cada trimestre que el acuerdo ⁠no se cierre ‌después de este año ⁠y aceptando cubrir ⁠la indemnización que el propietario de HBO debería pagar a Netflix

si se retirara, aunque el ‌propietario de ​CBS no aumentó su oferta por acción. (Reporte de Chandni Shah en Bangalore; edición ‌en Español de Manuel Farías)