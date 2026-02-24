Warner Bros sopesa una oferta revisada de Paramount en plena guerra de propuestas

24 feb (Reuters) - Warner Bros Discovery dijo el martes que estaba considerando una nueva oferta de Paramount Skydance sin revelar el valor del acuerdo, mientras el propietario de CBS hace un último esfuerzo para frustrar la compra del codiciado estudio de Hollywood por parte de Netflix

La última oferta es superior a la anterior de Paramount de 30 dólares por acción en efectivo, o 108.400 millones de dólares incluyendo la deuda, por la totalidad de Warner Bros, según dijo el lunes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto

La propuesta siguió a una semana de conversaciones entre las compañías para abordar las preocupaciones que llevaron a la matriz de HBO a rechazar las ofertas anteriores de Paramount en favor del acuerdo de Netflix de 27,75 dólares por acción, u 82.700 millones de dólares, por sus activos de estudios y streaming

"El acuerdo de fusión de Netflix sigue en vigor y la junta sigue recomendando a favor de la transacción de Netflix", dijo Warner Bros en un comunicado

Netflix y Paramount no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Las acciones de las tres compañías subían entre un 0,4% y un 0,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado

Si Warner Bros decide que la nueva oferta de Paramount es superior a la de Netflix, el pionero del streaming tendrá cuatro días para responder, según el acuerdo anunciado en diciembre

Cualquiera de los dos acuerdos reconfiguraría la estructura de poder de Hollywood, al entregar al pretendiente uno de los estudios más codiciados de la industria y una extensa biblioteca de contenidos, así como importantes franquicias como "Juego de Tronos", "Harry Potter" y DC Comics

Netflix dispone de mucho efectivo y podría subir su oferta por el propietario de HBO Max. La compañía ha argumentado que su acuerdo ofrece un mejor valor a los inversores, en parte debido a la escisión de los activos de cable de Warner Bros antes de la adquisición

Paramount, que ha ofrecido comprar la totalidad de Warner Bros, incluidos los activos de televisión, cree que los activos de cable casi no tienen valor

El propietario de CBS, liderado por el CEO David Ellison, cree que tiene un camino más allanado para la aprobación regulatoria de Estados Unidos para un acuerdo con Warner Bros debido a sus estrechos vínculos con la administración Trump

Para tranquilizar a los inversores, ha ofrecido cubrir la comisión de 2.800 millones de dólares que Warner Bros debería a Netflix si ese acuerdo se desecha y pagar unos 650 millones más en efectivo por cada trimestre que el acuerdo no se cierre después de este año. (Reporte de Aditya Soni y Harshita Mary Varghese en Bengaluru, Editado en Español por Lucila Sigal)