Warner no sustituirá a Ezra Miller como The Flash

A pesar de los múltiples escándalos relacionados con Ezra Miller, Warner Bros no tiene previsto sustituirle en 'The Flash', dirigida por Andy Muschietti y cuyo estreno está previsto para el 23 de junio del año que viene. El pasado mes de marzo, Miller fue detenido por provocar altercados en un karaoke en Hilo (Hawái), además de también ser detenido por amenazar de muerte a una pareja; a ello se le sumó una nueva detención en abril por asalto en segundo grado.

Adam B. Vary, redactor sénior del área de entretenimiento de Variety, tuiteó recientemente que sus fuentes han rechazado los rumores sobre el relevo de Miller en el papel de Barry Allen. Más que un gesto de buena voluntad o de segunda oportunidad, se trata de una cuestión económica, pues Miller interpreta a varias versiones del superhéroe, lo que implicaría "volver a rodar toda la película".

En marzo de este año, Miller fue acusado de alteración del orden público y acoso. Según el informe de la policía hawaiana, el actor "le arrebató el micrófono a una mujer de 23 años que cantaba en un karaoke" (delito de alteración del orden público) y luego "se abalanzó sobre un varón de 32 años que jugaba a los dardos" (delito de acoso). El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces, sin éxito. Posteriormente, la pareja involucrada presentó una orden de alejamiento contra el intérprete, sin embargo, esta fue retirada más tarde.

El pasado abril, Miller fue arrestado por segunda vez en Hawái, esta vez por un presunto delito de asalto en segundo grado. Sucedió en un domicilio privado en la subdivisión de Leilani Estates, en la parte baja de puna. El actor reaccionó de forma agresiva cuando se le pidió que abandonara la propiedad y, según el parte policial, arrojó una silla que cayó sobre una mujer de 26 años, provocándole un corte en la frente.

Pronto se reveló que el comportamiento errático de Miller en Hawái no solo se limitó a su paso por las islas del Pacífico, sino también tuvo un comportamiento extraño en el set de 'The Flash'. Fuentes cercanas a las grabaciones afirmaron que Miller tenía "frecuentes crisis nerviosas", aunque no tuvo ataques violentos contra miembros de la filmación.

A pesar de que hubo varias informaciones que apuntaban a que Warner llegó a realizar una reunión de emergencia de alto nivel para "pausar" la presencia de Miller en las producciones de DC o la saga 'Animales fantásticos', la compañía negó que dicha reunión se hubiese producido. Con lo cual, a pesar de sus escándalos con la ley, Miller continuará a bordo de 'The Flash', que aspira a convertirse en uno de los blockbusters de 2023.