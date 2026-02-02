Warsh se enfrentará a una "tarea difícil" como presidente de la Fed, dice Bostic.
2 feb (Reuters) - Kevin Warsh, candidato de Trump a la presidencia de la Fed, se enfrenta a una "tarea difícil" como jefe del banco central estadounidense, especialmente si pretende convencer a los miembros del comité de política monetaria para que le sigan en las decisiones sobre política monetaria, dijo el lunes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
"Si quieres que se apruebe una política o que se siga la dirección que deseas, tienes que convencerlos para que te sigan, y para ello, tienes que establecer una relación con ellos", dijo Bostic en el Rotary Club de Atlanta.
"Tienes que ganarte su confianza. Tienes que demostrar tu sabiduría y tu capacidad de orientación. Y esas cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Por lo tanto, es una tarea enorme", añadió. (Reportaje de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)