Warsh se enfrentará a una "tarea difícil" como presidente de la Fed, dice Bostic.

2 feb (Reuters) - Kevin Warsh, candidato de ⁠Trump a ⁠la presidencia de la Fed, se enfrenta a una "tarea ⁠difícil" ‌como jefe del ​banco central estadounidense, especialmente si ​pretende convencer a los miembros ‌del comité de ‌política monetaria ​para que le sigan en las decisiones sobre política monetaria, dijo el lunes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

"Si quieres ⁠que se apruebe una política o ​que se siga la dirección que deseas, tienes que convencerlos para que te sigan, y para ello, tienes que establecer una relación ⁠con ellos", dijo Bostic en el Rotary ​Club de Atlanta.

"Tienes que ganarte su confianza. Tienes que demostrar ‍tu sabiduría y tu capacidad de orientación. Y esas cosas no se consiguen de la noche a la mañana. ​Por lo tanto, es una tarea enorme", añadió. (Reportaje de Ann Saphir; edición en español ‍de Javier López de Lérida)