Washington dice a la ue que se prepare para más aranceles antes de negociar, según sus enviados

BRUSELAS, 27 mar (Reuters) - Washington ha dicho a la Unión Europea que no debe esperar negociaciones comerciales antes de que Estados Unidos imponga más aranceles al bloque de los 27 la próxima semana, según dijeron diplomáticos de la UE el jueves.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, planea un arancel adicional del 25% a las importaciones de automóviles y tiene la intención de anunciar aranceles recíprocos el próximo miércoles dirigidos a los países que, según él, son responsables de la mayor parte del déficit comercial de bienes de Estados Unidos. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunió con sus homólogos estadounidenses en Washington esta semana y, según explicaron enviados de la UE, representantes de la Comisión Europea les informaron de la visita a última hora del miércoles. La Comisión ha intentado entablar negociaciones para evitar aranceles adicionales, pero el mensaje de Washington fue que no habría negociaciones hasta que se impusieran más aranceles estadounidenses, dijeron los enviados. Los representantes, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, dijeron que los aranceles recíprocos podrían llegar al 25%, pero que el nivel aún no era seguro. "Es solo una suposición", dijo una de las fuentes. Washington tiene cinco sectores que quiere impulsar internamente: automóviles, productos farmacéuticos, madera, semiconductores y metales. En Europa, Washington ha estado observando de cerca la competencia en automóviles y productos farmacéuticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que anunciará aranceles sobre los automóviles, el aluminio y los productos farmacéuticos en un futuro muy próximo. La Comisión Europea ha propuesto medidas sobre hasta 28.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses como respuesta a los aranceles de Trump sobre los metales. Es probable que se impongan a mediados de abril. Un diplomático dijo que la Comisión presentaría sus contramedidas finales el 4 de abril. La Comisión dijo el jueves que estaba preparando su respuesta a los nuevos aranceles a la importación de automóviles, pero no proporcionó ningún calendario. "Pero puedo asegurarles que será oportuna, que será sólida, que estará bien calibrada y que logrará el impacto previsto", dijo un portavoz. (Información de Philip Blenkinsop y Julia Payne; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)