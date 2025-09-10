Washington expresa su preocupación por las medidas españolas contra los envíos a Israel

MADRID, 10 sep (Reuters) -

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que las últimas medidas anunciadas por el Gobierno español contra Israel, limitando el acceso a los puertos y al espacio aéreo españoles a los barcos y aviones que transportan armas para Israel, son "profundamente preocupantes".

"Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente las operaciones de Estados Unidos y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas alentaron a los terroristas", dijo el portavoz en un correo electrónico enviado a Reuters el miércoles.

Un portavoz del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Inti Landauro; edición de Andrei Khalip; editado en español por Irene Martínez)