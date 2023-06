Washington niega acuerdos en materia nuclear con Irán y reitera que mantiene los canales de diálogo abiertos

El Gobierno de Estados Unidos ha negado este martes que haya llegado a algún acuerdo con las autoridades iraníes, a pesar de informaciones previas que apuntaban en este sentido.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha señalado que "ha habido una serie de informes, algunos falsos, en los últimos días". "He visto que se ha informado de que hay un acuerdo provisional de algún tipo: esto es completamente falso", ha asegurado.

Miller se ha negado a confirmar si Washington y Teherán están negociando actualmente sobre el programa nuclear iraní, pero ha subrayado que "la diplomacia es el mejor medio para cumplir" con la política estadounidense de "garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear".

"Como hemos dejado claro desde el inicio de esta administración, el Presidente está comprometido a garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear. Y creemos que la diplomacia es el mejor medio para lograrlo, aunque también hemos dejado claro que no hemos descartado ninguna opción", ha declarado durante una rueda de prensa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de su país que Estados Unidos estaba decidido a alcanzar un acuerdo informal para impedir que Irán avance hacia una ruptura nuclear.

"Lo que está en la agenda en este momento entre Washington y Teherán no es un acuerdo nuclear, es un minitratado", dijo Netanyahu. "Seremos capaces de manejarlo", según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Europa Press