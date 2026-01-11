Waterpolo: exitoso debut de Italia en torneo europeo

La "azzurra" Alessandro Campagna, que había iniciado su preparación hace 50 días, celebró especialmente el desempeño de Francesco Condemi (aportó 4 goles) y el martes 13 enfrentará a Eslovaquia, partido en el que Italia sufrirá la ausencia por suspensión de Iocchi Gratta, quien podrá volver a ser considerado el jueves 15 contra Rumania.

"Fue un primer partido típico del torneo. Jugamos bien por momentos, y no tan bien por otros. Sobre todo en ataque, desperdiciamos algunos balones y recibimos goles de larga distancia que podríamos haber evitado", analizó Campagna en el sitio web de la Federación Italiana de Natación.

"Siempre controlamos el partido y eso nos dio ideas para trabajar. Necesitamos expresar nuestro juego con serenidad. Era evidente que muchos jugadores estaban entusiasmados en este maravilloso estadio por el primer partido, pero necesitamos estar más tranquilos porque nuestro brillante juego brillará", agregó el DT italiano.

El waterpolo cambió su reglamento durante el último año: campo de 25 metros, 28 segundos de posesión del balón, 18 segundos para la segunda posesión y para la superioridad numérica.

El objetivo de estos cambios era registrar más tiros, más goles, más tarjetas rojas, más duelos físicos a 2 metros y menos contraataques. (ANSA).