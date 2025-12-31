Waterpolo: La lista de Italia para el torneo europeo masculino

Campagna eligió un jugador más de los permitidos en la lista definitiva y deberá elegir entre los arqueros Francesco De Michelis y Tommaso Baggi Necchi para entregar la nómina oficial.

El habitual arquero titular es Marco Del Lungo, mientras que De Michelis (su habitual reemplazante) tiene fiebre, motivo por el cual Campagna incluyó a Baggi Necchi en la lista preliminar.

El resto de la lista está compuesta por Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mattia Antonucci y Alessandro Carnesecchi.

El seleccionado italiano, campeón europeo en tres ocasiones (1947, 1993 y 1995) y tercero en la edición más reciente del torneo, disputada en enero de 2024 en Zagreb (Croacia), enfrentará a Turquía, a Eslovaquia y a Rumania en el Grupo D del certamen. (ANSA).