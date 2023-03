Waters presenta el sistema de HPLC iS Alliance de próxima generación diseñado para reducir hasta el 40 % de los errores más frecuentes de laboratorio

Filadelfia--(business wire)--mar. 20, 2023--

PITTCON 2023– Waters Corporation (NYSE:WAT) presentó hoy Alliance iS, un sistema de HPLC inteligente de próxima generación, diseñado para reducir el riesgo en relación al cumplimiento gracias a la incorporación de nuevos niveles de detección proactiva de errores, la resolución de problemas y una gran facilidad de uso. Cuando se combina con la tecnología lista para el cumplimiento de Waters, el software Empower Chromatography y las columnas de HPLC eConnect™, el sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) Alliance iS (HPLC) agiliza la tarea de realizar mediciones exactas y precisas mediante la detección y eliminación de errores frecuentes en hasta en un 40 %. i Al hacerlo, el sistema de HPLC iS de Alliance ayuda a los laboratorios de control de calidad a cumplir, en forma constante, con los objetivos de calidad, seguridad, cumplimiento y entrega de productos a tiempo.

“Hoy en día, los laboratorios de control de calidad son muy diferentes de lo que eran hace 50 años, cuando Waters presentó su primer sistema HPLC comercial, el cual ayudó a garantizar que las decenas de miles de medicamentos recetados en el mercado fueran puros, seguros y funcionaran como se esperaba”, señaló Udit Batra, presidente y CEO de Waters Corporation. “Gracias a nuestras conversaciones con cientos de gerentes de control de calidad y analistas de banco, hemos obtenido una comprensión más profunda de lo que necesitan en la actulidad de un sistema de HPLC de próxima generación que los ayude a rendir al máximo. El sistema de HPLC iS de Waters Alliance es ideal para abordar problemas como la capacitación del personal, la reducción de errores, la gestión de riesgos y el cumplimiento, lo que ayuda a lograr mejoras significativas en la productividad y la calidad de los laboratorios de control de calidad de alto volumen”.

El sistema de HPLC iS de Alliance, basado en los conocimientos amplios y especializados de los clientes, está cuidadosamente diseñado para las necesidades únicas del laboratorio de control de calidad, brindando simplicidad intuitiva a las mediciones de rutina. Con indicaciones visuales y alertas enviadas a través de una interfaz de pantalla táctil intuitiva, el sistema notifica al operador si se elige un método inadecuado para una aplicación, si falta un vial de muestra, si es hora de rellenar una botella de solvente o si es hora de realizar el mantenimiento del sistema. Se trata de situaciones frecuentes que, cuando se detectan a tiempo, pueden eliminar los errores del sistema que, de lo contrario, degradarían la capacidad de los científicos para llevar los medicamentos necesarios a los pacientes y, en última instancia, le costarían tiempo y dinero al laboratorio.

Por otro parte, el sistema también se integra con el software de monitoreo de sistema waters_connect™ nativo en la nube, que permite realizar el monitoreo en tiempo real del sistema de HPLC iS Alliance y cualquier otro instrumento de cromatografía controlado por Empower Software. Los gerentes de laboratorio pueden ver el estado en vivo de su flota de instrumentos de HPLC desde cualquier lugar y en cualquier momento para mejorar aún más la utilización del equipo y la productividad general. ii

Las características principales del sistema de HPLC iS Alliance de Waters incluyen:

El sistema de HPLC iS Alliance de Waters estará disponible a partir de mayo de 2023.

Acerca de Waters Corporation ( www.waters.com )

Waters Corporation (NYSE:WAT), líder mundial en software e instrumentos analíticos, es una empresa que ha sido pionera en las innovaciones de cromatografía, espectrometría de masas y análisis térmico al servicio de las ciencias de la vida, los materiales y los alimentos durante más de 60 años. Con más de 8200 empleados en todo el mundo, Waters opera directamente en más de 35 países, incluidas 14 plantas de fabricación, y con productos disponibles en más de 100 países.

Waters, Alliance, eConnect, waters_connect y Empower son marcas comerciales de Waters Corporation.

i *Estimación basada en la investigación de mercado de Waters en 2022 después de encuestar a 56 laboratorios de control de calidad de compañías farmacéuticas globales.

ii La aplicación Waters_connect System Monitoring solo está disponible en Europa y América del Norte en este momento.

