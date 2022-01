Watt va por el récord de capturas ante Baltimore

Pittsburgh (ap) — t.j. watt lo ha visto todo cuando intenta atrapar al quarterback.

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh ha visto resbalones de lado, jugadas para desestabilizarle por parte de tight ends, corredores, doble cobertura y demás. Incluso con todo eso, las ofensivas han tenido problemas para contener al jugador dos veces elegido All-Pro durante una histórica temporada.

Watt, quien fue elegido el Jugador Más Valioso de los Steelers el jueves, buscará el récord absoluto de capturas en una sola temporada, así como llevar a Pittsburgh a los playoffs en el último encuentro de la campaña regular ante Baltimore.

“Sólo tengo una oportunidad”, reconoció Watt, quien es el primer integrante de la franquicia que se lleva tres veces consecutivas el premio al Jugador Más Valioso del equipo. “Sólo puedes jugar cierto tiempo. Ha consumido gran parte de mi vida y estoy completamente bien con eso. La gente que me rodea realmente me apoya y entiende mi obsesión con el deporte y querer ser el mejor”.

Watt, se encuentra en su quinto año en la NFL y firmó un contrato en septiembre que lo convirtió en el defensivo mejor pagado de la liga. Ha sido una buena inversión para los Steelers, que tienen foja de 8-3 cuando Watt juega y de 0-4-1 cuando está fuera o limitado por lesiones.

“Sus contribuciones son incalculables”, reconoció el entrenador de los Steelers Mike Tomlin.

Watt necesita sólo 1 1/2 capturas el domingo para superar el récord que estableció Michael Strahan, integrante del Salón de la Fama, en el 2001.

Aunque Strahan disputó un calendario de 16 partidos y Watt tiene uno más, se ha perdido un periodo significativo debido a lesiones de ingle, cadera y rodilla. Watt ha sido titular en 14 de 16 encuentros, pero abandonó algunos al inicio de la temporada.

“Siento que si estoy saludable puedo tener un gran impacto en el juego”, reconoció Watt. “Realmente no me he sentido así en mucho tiempo, 100% saludable, pero en este punto del año nadie está 100% saludable”.

Watt logró el número máximo de su carrera con cuatro capturas el lunes ante Cleveland. Es el 12mo jugador que tiene una temporada de al menos 20 capturas en una campaña desde 1982, cuando la NFL comenzó a dar seguimiento a esta estadística de manera individual.

Con 21 1/2 capturas lidera a la liga esta temporada —le sigue Robert Quinn de Chicago con 18— la mayor cantidad desde que Justin Houston de Kansas City tuvo 22 en el 2014.

Watt lideró la temporada anterior con 15 capturas, pero terminó segundo en la votación al Jugador Defensivo del Año detrás del defensive tackle de los Rams de Los Ángeles Aaron Donald.