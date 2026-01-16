Wawrinka afirma que llega "en paz" a su último Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 16 ene (Reuters) -

Stan Wawrinka jugará su último Abierto de Australia con un sentimiento de nostalgia por el primer Grand Slam que ganó en su carrera, así como una sensación de calma sobre el camino que le queda por recorrer.

El suizo de 40 años, que ganó tres "majors" durante la era dorada de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, confirmó que la de 2026 será su última temporada en el circuito profesional.

Su carrera a fuego lento estuvo definida por un glorioso revés a una mano y floreció en el Abierto de Australia de 2014, cuando venció a un lesionado Nadal en la final tras protagonizar una de las actuaciones más icónicas del torneo al derrotar a Djokovic en Melbourne Park en un clásico a cinco sets.

Esos momentos por sí solos deberían asegurar una cálida recepción cuando el suizo se enfrente al serbio Laslo Djere en la primera ronda en su vigésima participación en individuales.

Wawrinka, que ha descendido hasta el puesto 139 del ránking, ha necesitado una "wildcard" para ocupar su lugar en el cuadro, y afirmó que a finales de la temporada pasada empezó a pensar en poner fin a su carrera. "A finales del año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, se me pasaron cosas por la cabeza. Quería seguir, eso seguro. Era feliz jugando y lo sigo siendo", declaró el viernes a la prensa en Melbourne Park.

"Estaba claro que el año que viene sería mi último. No fue una decisión difícil. Fue bastante fácil. Estoy muy contento con esta decisión. Estoy en paz con ello", señaló.

A pesar de su edad y de un cuerpo que ha soportado múltiples cirugías de rodilla, Wawrinka se esforzó durante casi 30 partidos del ATP Challenger Tour y pasó periodos alejado del circuito principal mientras su clasificación se alejaba de los 150 primeros.

(Editado en español por Carlos Serrano)