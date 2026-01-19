Wawrinka, de 40 años, debuta con triunfo en su último Abierto de Australia

En su última aparición en el Abierto de Australia, Stan Wawrinka, de 40 años, venció en primera ronda este lunes al serbio Laslo Djere (92º); 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

Wawrinka conquistó en 2014 en Melbourne el primero de sus tres títulos de Grand Slam.

"Estoy tan feliz de haber ganado para poder jugar una vez más. Espero hacer otro buen partido", señaló ante un público que lo aclamaba.

El jugador suizo de 40 años anunció que 2026 será su última temporada en el circuito ATP.

Triple vencedor de Grand Slam (también Roland Garros 2015 y el US Open 2016), en plena dominación del Big 3 Federer-Nadal-Djokovic, Wawrinka no había superado la primera ronda en Australia desde 2021.

Intentará alcanzar la tercera ronda ante el checo Jiri Lehecka (19º) o al francés Arthur Géa (198º).

"¡Es gracias a ustedes! Gracias, gracias, gracias...", dijo al público que lo aplaudía con fuerza al término del partido.

"Es increíble, la única razón para volver (año tras año) es este cariño que me dan", añadió, vestido con un atuendo celeste y blanco, los colores de las pistas del Melbourne Park.