Wawrinka termina con la resistencia de Gea en más de cuatro horas y media

El veterano Stan Wawrinka, de 40 años, se clasificó a tercera ronda del Abierto de Australia al derrotar al joven francés Arthur Gea (198º) 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10/3) al término de un pulso de 4 horas 33 minutos.

Con el apoyo de un público entregado a su causa y beneficiado por las temperaturas suaves de este jueves, quinta jornada del torneo, el suizo (139º), campeón en Melbourne en 2014, sacó fuerzas para imponerse a un jugador al que casi dobla en edad (21 años).

Tres veces ganador de Grand Slam (también Roland Garros 2015 y US Open 2016) en pleno dominio del Big3 Federer-Nadal-Djokovic, Wawrinka no superaba la primera ronda en Australia desde 2021.

Ahora buscará acceder a octavos ante el ganador del duelo Taylor Fritz (9º)-Vit Kopriva (101º).