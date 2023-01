Wayfair despedirá a 1.750 empleados, el 10% de su fuerza laboral

20 ene (Reuters) - La minorista de muebles en línea Wayfair Inc dijo el viernes que eliminará 1.750 puestos de trabajo, o el 10% de su fuerza laboral, como parte de su plan de ahorro de costos en un momento en que los consumidores son selectivos con sus compras discrecionales.

Las acciones de la empresa subían un 6% a 41,06 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La compañía con sede en Boston se une a una lista creciente de empresas, de gigantes tecnológicos como Alphabet Inc y Microsoft Corp, y al minorista de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond Inc, que están recortando su fuerza laboral para controlar los costos y navegar por la desaceleración económica.

Wayfair dijo que los recortes de empleo afectarán a alrededor de 1.200 puestos, o el 18% de los empleados corporativos, entre otros.

Recortó 870 empleos en agosto, con lo que los ahorros de costos aumentarán hasta 750 millones de dólares. (Reporte de Granth Vanaik en Bangalore; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters