Waymo busca recaudar US$16.000 millones para sumar valoración cercana a US$110.000 millones: reporte

31 ene (Reuters) - Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet, busca recaudar unos 16.000 millones de dólares en una ronda de financiación que la valoraría en casi 110.000 millones de dólares, informó Bloomberg News el sábado, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Alphabet aportaría unos 13.000 millones de dólares a la empresa de conducción autónoma, mientras que el resto provendría de inversores como Sequoia Capital, DST Global y Dragoneer Investment Group, de acuerdo al reporte.

«Aunque no hacemos comentarios sobre asuntos financieros privados, nos centramos en la excelencia operativa basada en la seguridad y el liderazgo tecnológico necesarios para satisfacer la enorme demanda de movilidad autónoma», afirmó Waymo en una declaración a Reuters.

Alphabet no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

Waymo, que Alphabet separó del proyecto de coches autónomos de Google en 2016, es el único operador de Estados Unidos que ofrece servicios de robotaxi de pago sin conductores de seguridad ni asistentes a bordo. Cuenta con una flota de más de 2.500 vehículos.

Esta medida subraya la aceleración de la carrera por comercializar vehículos totalmente autónomos, en la que los principales actores están realizando grandes inversiones y centrándose en la seguridad, el perfeccionamiento de la tecnología y la cooperación normativa para ganar cuota de mercado. (Reporte de Anusha Shah en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)