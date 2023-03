Waymo, de alphabet, reduce 8% de su plantilla tras segunda ronda de despidos de este año

1 mar (Reuters) - Waymo, la unidad de tecnología de conducción autónoma de Alphabet Inc, despidió a más empleados en su segunda ronda de recortes de plantilla este año, hasta un total del 8% o 209 de su fuerza de trabajo, informó la empresa a Reuters el miércoles.

Los inversores y los observadores del sector se han mostrado preocupados por los miles de millones de dólares que se han invertido en el sector de la tecnología de autoconducción en un corto espacio de tiempo para comercializarla.

Rivian Automotive Inc, General Motors Co, Meta Platforms Inc, entre otras empresas estadounidenses, han recurrido a los despidos en un intento de recortar costos en medio de una esperada recesión.

El inversor activista TCI Fund Management dijo en noviembre que Waymo es el mayor componente del segmento de Otras Apuestas de la matriz de Google y que no ha justificado una inversión excesiva.

TCI también había dicho que deberían frenarse las pérdidas en la unidad.

Alphabet dijo en enero que recortaría 12.000 puestos de trabajo, lo que afectará a un gran número de empleados que apoyan proyectos experimentales.

La unidad de ciencias de la salud de la empresa matriz, Verily Life Sciences, dijo en enero que había despedido a más de 200 empleados, o alrededor del 15% de su plantilla. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru, Abhirup Roy en San Francisco y David Shepardson. Editado en Español por Manuel Farías)

