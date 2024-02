Wayra, el programa de innovación abierta de Telefónica, ha invertido en la 'fintech' GrabrFi, una app que permite acceder al sistema bancario de Estados Unidos para recibir pagos y ahorrar en la moneda del país, enviar y recibir transferencias bancarias, sin necesidad de viajar o ser residente.

Actualmente, GrabrFi está disponible en 14 países y en 2023 logró alcanzar los 45 millones de dólares en volúmenes de operaciones.

Wayra ha participado en una ronda de 2 millones de euros que tiene el objetivo de impulsar la expansión de GrabrFi, especialmente en América Latina, región en la que el neobanco "está teniendo una gran acogida", como han destacado en un comunicado.

La ronda servirá también para garantizar un crecimiento escalable y continuar ofreciendo una experiencia de cliente con el cumplimiento y la seguridad que requieren los usuarios.

La ronda ha sido liderada por Gokul Rajaram (miembro del consejo de Pinterest, Doordash, Coinbase) en la que también han entrado otros inversores como Kintxo Cortés, Bruno Grandi, Dídac Lee o Manuel Matés.

La directora de Wayra de Barcelona, Marta Antúnez, ha comentado que "el futuro del trabajo requiere de soluciones fintech como GrabrFi, que permite que los trabajadores remotos, freelancers o nómadas digitales puedan cobrar y operar en dólares de forma segura, ágil y cómoda desde cualquier parte del mundo".

Asimismo, ha adelantado que desde Wayra piensan que pueden "ser un socio estratégico para GrabrFi sobre todo en Latinoamérica".

Por su parte, el fundador y consejero delegado de GrabrFi, Artem Fedyaev, ha asegurado que están "emocionados y entusiasmados con el apoyo de Wayra", ya que les permite acelerar su visión de conectar y transformar oportunidades en América Latina.

Wayra estará un año más en 'Four Years From Now' (4YFN), el evento de referencia para el ecosistema emprendedor que se celebrará de manera paralela a Mobile World Congress en Barcelona del 26 al 29 de febrero.