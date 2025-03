Web3 ai Newnal se presenta en el Mobile World Congress 2025

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--mar. 3, 2025--

Mobile World Congress - Esta tarde en el Mobile World Congress 2025 (MWC), Newnal Inc. desvelará otro avance mundial en la innovación de la IA y la cadena de bloques personal, el sistema operativo (SO) personal de IA de Newnal. Creado sobre una base web3, el sistema operativo con tecnología de cadena de bloques de Newnal puede integrarse y accederse a través de cualquier dispositivo. Newnal da a las personas la capacidad de diseñar, controlar y proteger las experiencias y oportunidades que más les importan.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250303291648/es/

Newnal Co-CEOs Bezalel Lim and Joe Park with first Newnal devices at Mobile World Congress 2025. (Photo: Business Wire)

«Con Newnal ai, cada uno de nosotros puede ahora crear otro “yo”», ha declarado el fundador y director creativo YT Kim. «La última generación de tecnología ha dejado al margen a la humanidad. Web3 ai Newnal devuelve el poder de la creatividad y la experiencia a las personas y nos permite a cada uno de nosotros mejorar nuestras vidas de formas que antes solo podíamos imaginar. Es IA centrada en nuestros corazones».

El lanzamiento de Newnal en el MWC demostrará el poder y la personalización que permite el SO de IA que da a los asistentes la oportunidad de reimaginar sus vidas y experiencias en un nuevo contexto, moldeado por sus propios rasgos, disposición y circunstancias. Los casos de uso que se compartirán con los asistentes al MWC mostrarán lo mucho más únicas y especiales que pueden ser las experiencias vitales cuando la IA se basa en la individualidad humana.

Para facilitar que la gente aproveche su poder, Newnal ai también se ha integrado en sus propios dispositivos móviles patentados que unen el SO de IA personal de sus usuarios con las funcionalidades de los smartphones más populares de la actualidad, que van desde las comunicaciones interpersonales, las redes sociales, las compras y las búsquedas. El poder de la integración es extraordinario, ya que Newnal ai ofrece a los usuarios la posibilidad de optimizar y mejorar sus vidas de un número prácticamente ilimitado de maneras. A diferencia de otras IA como ChatGPT, Gemini o Siri, los usuarios son propietarios de Web3 ai Newnali y lo entrenan con sus propios datos en lugar de con los datos de la web. Como resultado, no hay dos experiencias de usuario iguales.

Para obtener más información sobre Web3 ai Newnal, visite https://www.newnal.com. Los asistentes al Mobile World Congress, periodistas y analistas también están invitados a demostraciones y actos privados durante toda la semana.

Acerca de Newnal ai

Web3 ai Newnal es un sistema operativo (SO) de IA personal basado en cadenas de bloques que se puede integrar en cualquier dispositivo y al que se puede acceder a través de él, y que ofrece a las personas la capacidad de diseñar, controlar y proteger las experiencias y oportunidades que más les importan. Newnal, conocido por sus soluciones de cadena de bloques que abordan los retos del mundo real y mejoran la seguridad y la privacidad de los datos, ha creado Web3 ai Newnal. El propósito de Newnal es aprovechar la tecnología para mejorar la humanidad y crear un futuro más próspero.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250303291648/es/

CONTACT: Contacto para los medios de comunicación

Lana McGilvray

Purpose Worldwide para Newnal, Inc.

lana@purposenorthamerica.com, +1 512-970-8310

KEYWORD: SPAIN EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: DATA MANAGEMENT SECURITY TECHNOLOGY BLOCKCHAIN WEB3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Newnal Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/03/2025 09:37 AM/DISC: 03/03/2025 09:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250303291648/es