Webb capta agujeros negros devorando estrellas a escondidas

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Por primera vez, el telescopio espacial James Webb ha observado eventos de disrupción de marea (TDE por sus siglas en inglés) en los que agujeros negros devoran estrellas en galaxias polvorientas. En los TDE el agujero negro central de una galaxia atrae a una estrella cercana y genera fuerzas de marea que la destrozan, emitiendo una enorme explosión de energía en el proceso. Los científicos han observado alrededor de 100 TDE desde la década de 1990, principalmente en forma de rayos X o luz óptica que destella sobre galaxias relativamente libres de polvo. Sin embargo, como informaron recientemente investigadores del MIT, es posible que existan muchos más eventos de disrupción estelar en el universo que se "ocultan" en galaxias más polvorientas y cubiertas de gas. En su trabajo previo, el equipo descubrió que la mayor parte de la luz de rayos X y óptica que emite un TDE puede ser oscurecida por el polvo de una galaxia y, por lo tanto, pasar desapercibida para los telescopios ópticos y de rayos X tradicionales. Sin embargo, ese mismo destello de luz puede calentar el polvo circundante y generar una nueva señal, en forma de luz infrarroja. Ahora, los mismos investigadores han utilizado el James Webb, el detector infrarrojo más potente del mundo, para estudiar las señales de cuatro galaxias polvorientas donde sospechan que se han producido eventos de disrupción de marea. Dentro del polvo, el JWST detectó claras huellas de acreción de agujeros negros, un proceso por el cual material, como restos estelares, gira y finalmente cae en un agujero negro. El telescopio también detectó patrones sorprendentemente diferentes del polvo que rodea a las galaxias activas, donde el agujero negro central atrae constantemente material circundante. En conjunto, las observaciones confirman que efectivamente se produjo un evento de disrupción de marea en cada una de las cuatro galaxias. Además, los investigadores concluyen que los cuatro eventos no fueron producto de agujeros negros activos, sino de agujeros negros latentes, que experimentaron poca o ninguna actividad hasta que una estrella pasó cerca. "Estas son las primeras observaciones del JWST de eventos de disrupción de marea, y no se parecen en nada a lo que hemos visto antes", afirma en un comunicado la autora principal, Megan Masterson, estudiante de posgrado del Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT. "Hemos descubierto que, de hecho, estos eventos se alimentan de la acreción de agujeros negros, y no se parecen a los entornos que rodean a los agujeros negros activos normales. El hecho de que ahora podamos estudiar el aspecto real de ese entorno de agujero negro latente es un aspecto emocionante".

