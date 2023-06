Webb descarta que TRAPPIST-1 c sea realmente un análogo de Venus

El telescopio espacial Webb ha permitido calcular la cantidad de energía térmica procedente del exoplaneta rocoso TRAPPIST-1 c. El resultado sugiere que su atmósfera, si existe, es muy delgada.

"TRAPPIST-1c es interesante porque es básicamente un gemelo de Venus: tiene aproximadamente el mismo tamaño que Venus y recibe una cantidad similar de radiación de su estrella anfitriona que Venus recibe del Sol", explicó en un comunicado Laura Kreidberg, del Instituto Max Planck de Astronomía y coautora del estudio. "Pensamos que podría tener una atmósfera espesa de dióxido de carbono como Venus".

Pero los datos recabados por Webb muestran que es poco probable que el planeta sea un verdadero análogo de Venus con una atmósfera espesa de CO2 y nubes de ácido sulfúrico.

Con una temperatura diurna de aproximadamente 380 kelvins (alrededor de 107 grados Celsius), TRAPPIST-1 c es ahora el exoplaneta rocoso más frío jamás caracterizado en función de la emisión térmica. La precisión necesaria para estas mediciones demuestra aún más la utilidad de Webb en la caracterización de exoplanetas rocosos similares en tamaño y temperatura a los de nuestro propio sistema solar.

El resultado marca otro paso para determinar si los planetas que orbitan pequeñas enanas rojas como TRAPPIST-1, el tipo de estrella más común en la galaxia, pueden sostener las atmósferas necesarias para sustentar la vida tal como la conocemos.

"Queremos saber si los planetas rocosos tienen atmósferas o no", dijo Sebastian Zieba, estudiante graduado en el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y primer autor de los resultados que se publican en Nature. "En el pasado, solo podíamos estudiar planetas con atmósferas densas y ricas en hidrógeno. Con Webb finalmente podemos comenzar a buscar atmósferas dominadas por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono".

TRAPPIST-1 c es uno de los siete planetas rocosos que orbitan una estrella enana roja ultrafría (o enana M) a 40 años luz de la Tierra. Aunque los planetas son similares en tamaño y masa a los planetas rocosos interiores de nuestro propio sistema solar, no está claro si de hecho tienen atmósferas similares. Durante los primeros mil millones de años de sus vidas, las enanas M emiten rayos X brillantes y radiación ultravioleta que fácilmente pueden eliminar una atmósfera planetaria joven. Además, puede haber o no haber suficiente agua, dióxido de carbono y otros volátiles disponibles para crear atmósferas sustanciales cuando se formaron los planetas.

Para abordar estas preguntas, el equipo utilizó MIRI (Instrumento de infrarrojo medio de Webb) para observar el sistema TRAPPIST-1 en cuatro ocasiones distintas a medida que el planeta se movía detrás de la estrella, un fenómeno conocido como eclipse secundario. Al comparar el brillo cuando el planeta está detrás de la estrella (solo la luz de la estrella) con el brillo cuando el planeta está al lado de la estrella (luz de la estrella y el planeta combinados), el equipo pudo calcular la cantidad de luz infrarroja media con longitudes de onda de 15 micras emitidas por el lado diurno del planeta.

Este método es el mismo que utilizó otro equipo de investigación para determinar que TRAPPIST-1 b, el planeta más interno del sistema, probablemente no tenga atmósfera.

La cantidad de luz infrarroja media emitida por un planeta está directamente relacionada con su temperatura, que a su vez está influenciada por la atmósfera. El gas de dióxido de carbono absorbe preferentemente luz de 15 micrones, lo que hace que el planeta parezca más tenue en esa longitud de onda. Sin embargo, las nubes pueden reflejar la luz, haciendo que el planeta parezca más brillante y enmascarando la presencia de dióxido de carbono.

Además, una atmósfera sustancial de cualquier composición redistribuirá el calor del lado diurno al lado nocturno, lo que hará que la temperatura del lado diurno sea más baja de lo que sería sin una atmósfera. (Debido a que TRAPPIST-1 c orbita tan cerca de su estrella, aproximadamente 1/50 de la distancia entre Venus y el Sol, se cree que está bloqueada por mareas, con un lado en luz diurna perpetua y el otro en oscuridad infinita).

Aunque estas mediciones iniciales no brindan información definitiva sobre la naturaleza de TRAPPIST-1 c, sí ayudan a reducir las posibles posibilidades. "Nuestros resultados son consistentes con que el planeta sea una roca desnuda sin atmósfera, o que el planeta tenga una atmósfera de CO2 realmente delgada (más delgada que en la Tierra o incluso en Marte) sin nubes", dijo Zieba. "Si el planeta tuviera una atmósfera espesa de CO2, habríamos observado un eclipse secundario muy poco profundo, o ninguno en absoluto. Esto se debe a que el CO2 absorbería toda la luz de 15 micrones, por lo que no detectaríamos ninguna proveniente del planeta".

La ausencia de una atmósfera espesa sugiere que el planeta se pudo haber formado con relativamente poca agua. Si los planetas TRAPPIST-1 más fríos y templados se formaron en condiciones similares, es posible que también hayan comenzado con poca agua y otros componentes necesarios para que un planeta sea habitable.

