Webb explora la mayor nube de formación estelar de la galaxia

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA ha revelado un colorido conjunto de estrellas masivas y polvo cósmico brillante en la nube molecular de Sagitario B2 (Sgr B2). Se trata de la nube de formación estelar más masiva y activa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y produce la mitad de las estrellas creadas en la región central galáctica a pesar de contener solo el 10% del material generador de estrellas de la zona. Ahora, el Telescopio Webb ha revelado nuevas e impresionantes imágenes de la región, utilizando sus instrumentos de infrarrojo cercano e infrarrojo medio, para capturar tanto sus coloridas estrellas como sus incubadoras estelares gaseosas con un detalle sin precedentes, informa en un comunicado la ESA. Sagitario B2 se encuentra a tan solo unos cientos de años luz del agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia, llamado Sagitario A estrellas, una región densamente poblada de estrellas, nubes de formación estelar y complejos campos magnéticos. La luz infrarroja que detecta el telescopio Webb puede atravesar algunas de las densas nubes de la zona para revelar estrellas jóvenes y el polvo cálido que las rodea. Los astrónomos creen que el análisis de los datos del telescopio Webb ayudará a desentrañar los misterios persistentes del proceso de formación estelar y por qué Sagitario B2 está formando muchas más estrellas que el resto del centro galáctico. Sin embargo, uno de los aspectos más notables de las imágenes del telescopio Webb de Sagitario B2 son las partes que permanecen oscuras. Estas áreas del espacio, irónicamente vacías, están en realidad tan densas en gas y polvo que ni siquiera el telescopio Webb puede ver a través de ellas. Estas densas nubes son la materia prima de las futuras estrellas y un refugio para aquellas que aún son demasiado jóvenes para brillar.

NUNCA SE HABÍA VISTO CON TANTA CLARIDAD

La alta resolución y la sensibilidad en el infrarrojo medio del instrumento MIRI (Instrumento de Infrarrojo Medio) del telescopio Webb revelaron esta región con un detalle sin precedentes, incluyendo polvo cósmico brillante calentado por estrellas masivas muy jóvenes. La zona más roja, conocida como Sagitario B2 Norte, es una de las regiones con mayor riqueza molecular conocida, pero los astrónomos nunca la habían visto con tanta claridad. La diferencia que suponen las longitudes de onda de luz más largas, incluso dentro del espectro infrarrojo, es evidente al comparar las imágenes de los instrumentos MIRI y NIRCam (Cámara de Infrarrojo Cercano) del Webb. El gas y el polvo brillantes aparecen de forma espectacular en el infrarrojo medio, mientras que todas las estrellas, salvo las más brillantes, desaparecen de la vista. A diferencia de MIRI, las estrellas coloridas acaparan la atención en la imagen NIRCam del Webb, salpicadas ocasionalmente por brillantes nubes de gas y polvo.

Investigaciones posteriores sobre estas estrellas revelarán detalles de sus masas y edades, lo que ayudará a los astrónomos a comprender mejor el proceso de formación estelar en esta densa y activa región del centro galáctico. ¿Ha estado ocurriendo durante millones de años? ¿O algún proceso desconocido lo ha desencadenado recientemente? Los astrónomos esperan que el Webb aclare por qué la formación estelar en el centro galáctico es tan desproporcionada. Si bien la región cuenta con abundante materia prima gaseosa, en general no es tan productiva como Sagitario B2. Si bien Sagitario B2 contiene solo el 10% del gas del centro galáctico, produce el 50% de sus estrellas.