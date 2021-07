Webhelp adquiere OneLink para ampliar las operaciones de servicios y soluciones de experiencia del cliente en América

Paris--(business wire)--jul. 13, 2021--

Webhelp, proveedor líder mundial de soluciones de negocio y de experiencia del cliente (CX), ha anunciado su intención de adquirir OneLink, una empresa innovadora en servicios tecnológicos, BPO y CX que ofrece soporte a marcas de primer nivel en Estados Unidos, Europa y América Latina. Entre los clientes de OneLink se encuentran marcas tecnológicas de gran crecimiento en áreas como la movilidad compartida, comercio electrónico, tecnología financiera, tecnología de fitness o aplicaciones de pago, entre otras. No se han revelado los términos del acuerdo.

Tras la adquisición, que está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, Webhelp tendrá unos ingresos superiores a 2.400 millones de dólares, con 190 sedes en 55 países y más de 90.000 empleados en todo el mundo.

"Webhelp y OneLink comparten una cultura y mentalidad similar. Ambos creamos experiencias disruptivas en el mundo digital que posicionan a nuestros clientes como organizaciones centradas en el cliente, ayudándoles a fidelizar su marca y a generar ingresos", dijo Olivier Duha, Cofundador y CEO de Webhelp. "Juntos, nuestro valor combinado ofrecerá a los clientes acceso a ubicaciones adicionales, ampliando nuestras capacidades de servicio y soporte al cliente, además de innovadoras soluciones digitales y de experiencia del cliente impulsadas por la tecnología."

Webhelp sigue ampliando su presencia global y su oferta de servicios mediante el crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones, con 13 adquisiciones en los últimos cinco años. La empresa adquirió recientemente Dynamicall, ahora Webhelp Perú, expandiendo sus operaciones para dar soporte a los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La incorporación de OneLink incrementa su presencia en toda Latinoamérica, con una atractiva combinación de deslocalización y capacidades nearshore de primer nivel para el mercado estadounidense, así como soluciones tecnológicas propias de última generación.

La clave del acuerdo Webhelp-OneLink fue la complementariedad de la cartera de soluciones y el enfoque en la creación de experiencias humanas excepcionales orientadas a impulsar el éxito de sus clientes. Ambas empresas han creado una cultura corporativa de personas apasionadas, que crean valor para sus clientes en sectores tan exigentes como la tecnología de consumo, la industria, el comercio electrónico, la salud o las finanzas. En un mundo cada vez más digital, ambas organizaciones buscan aprovechar el positivo efecto multiplicador de unir las personas con la tecnología para crear increíbles y fluidos recorridos para los clientes. Además, las dos compañías están dirigidas por sus fundadores, con un enfoque similar para hacer crecer un negocio global basado en la fuerza del empoderamiento.

"Estamos muy orgullosos de nuestro equipo de Increíbles, quienes han impulsado nuestro éxito en los últimos ocho años. Nos alegra unir fuerzas con la familia Webhelp", dijo Eduardo Salazar, CEO y Cofundador de OneLink BPO. La combinación de nuestras fuerzas abre oportunidades para seguir logrando un impacto real para nuestros clientes, nuestra gente y las comunidades en las que trabajamos, impulsados por la ambición compartida de crear un valor inclusivo y sostenible."

Según Sandrine Asseraf, Directora General del Grupo Webhelp en Norteamérica, el encaje natural de las empresas y los equipos quedó claro desde la primera conversación. El propósito de OneLink está estrechamente alineado con el de Webhelp. Ambas marcas están impulsadas por una misma y ambiciosa cultura que antepone a las personas y busca un impacto real para sus empleados y clientes, desafiando las antiguas formas de relacionarse y de apoyar a los clientes de sus clientes.

Webhelp contó con Goldman Sachs Bank Europe SE como asesor financiero exclusivo y Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal. Para OneLink, Rothschild & Co actuó como asesor financiero exclusivo, mientras que Greenberg Traurig, LLP fue su asesor jurídico.

Sobre Webhelp

Webhelp diseña, ofrece y optimiza experiencias humanas inolvidables para el mundo digital actual, creando experiencias de recorrido del cliente que van más allá. Desde las ventas hasta el servicio, pasando por la moderación de contenidos y la gestión de créditos, Webhelp es un partner integral en todos los recorridos de los clientes B2C y B2B. Sus 80.000 empleados en más de 50 países se esfuerzan por marcar la diferencia para las marcas más innovadoras del mundo. Actualmente, Webhelp es propiedad de su dirección y de Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), un holding de inversión líder a nivel mundial, desde noviembre de 2019.

Sobre OneLink BPO

OneLink proporciona servicios digitales de CX, BPO y tecnología a clientes líderes de América del Norte y América Latina con una cartera completa de servicios complejos de front, middle y back office, chatbots, IA y otros servicios de automatización.

OneLink opera desde 17 centros en México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia y Brasil y emplea a más de 14.000 personas, las más increíbles. La empresa ha crecido desde su creación a un ritmo del 30% y es actualmente propiedad de la empresa de capital privado One Equity Partners (OEP), con sede en Nueva York, y de los actuales miembros del equipo directivo de OneLink.

