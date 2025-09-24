Webloyalty acelera su expansión internacional y aterriza en el mercado de México

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Webloyalty acelera su estrategia de expansión internacional con su entrada en México, el noveno país en los que ya opera y el segundo en la región junto a Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado. La firma ha escogido este mercado por contar con un ecosistema de comercio electrónico en fuerte crecimiento y una posición estratégica situada entre América del Norte y América Latina. Como parte de su estreno en México, Webloyalty ha desarrollado una plataforma 'Beneficios Online', un programa de recompensas y ventajas para comprar por internet que funciona a través de suscripción mensual. Así, gracias a esta iniciativa, los consumidores mexicanos podrán adquirir productos o servicios consiguiendo reembolsos de al menos el 10% en cada compra online en comercios participantes, además de otras ventajas, entre los que se encuentran categorías como viajes, tecnología, moda, salud, hogar o marcas ecosostenibles, entre otros. Además, los nuevos clientes podrán solicitar un bonus de bienvenida al darse de alta, y cada mes, obtendrán un bonus de fidelidad para rentabilizar su cuota mensual.

"Queremos que 'Beneficios Online' se convierta en el programa de recompensas de referencia en el mercado mexicano. Un gran centro comercial online que, además de comodidad, ofrezca ventajas económicas y la mejor experiencia de compra", resaltó el vicepresidente general manager de Webloyalty Iberia & Latam, Eduardo Esparza.