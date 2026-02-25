WEC: Ferrari presentó el 499P

La presentación se efectuó en el Museo Enzo Ferrari de Módena y generó entusiasmo de cara al inicio de un certamen en el que defenderá los títulos en el Mundial de Pilotos y de Constructores.

Así lo recuerdan los laureles que adornan los guardabarros delanteros y las puertas de la 499P número 51 que conducirán los actuales campeones Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi.

Al comando del auto número 50 fueron confirmados por cuarta temporada consecutiva Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen.

Las máquinas son totalmente rojas, con un acabado que cambia de mate a brillante para lograr la consistencia de color y tratamiento que luce también la SF-26 que competirá en el campeonato de Fórmula 1.

El amarillo Módena, por otro lado, realza especialmente los volúmenes del habitáculo. Esta paleta de colores sigue rindiendo homenaje al 312P con el que Ferrari compitió en carreras de resistencia en la clasificación general hasta 1973.

"El objetivo para la temporada es claramente seguir obteniendo buenos resultados y defender lo que logramos en 2025", afirmó Antonello Coletta, director global del equipo.

Ferrari debutará en Qatar en una competencia que se celebrará sobre 1.812 kilómetros y que está programada para el fin de semana del 26 al 28 de marzo. (ANSA).