Arabia Saudita reforzó su llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza y el fin de la creciente volatilidad en el Mar Rojo, hoy en la Reunión Anual2024 del World Economic Forum (WEF).

En su intervención en una sesión sobre “Asegurar un mundo inseguro”, el Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Su Alteza el Príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, dijo: “Necesitamos centrarnos en la crisis inmediata, que es el sufrimiento que está ocurriendo en Gaza.

“La comunidad internacional se ha estado moviendo más en la dirección que hemos pedido desde el principio, que es un alto el fuego y más ayuda humanitaria. Pero necesitamos hacer más. Estamos de acuerdo en que la paz regional incluye la paz para Israel, pero eso sólo puede suceder a través de la paz para los palestinos, a través de un Estado palestino”.

Sobre la creciente volatilidad en el Mar Rojo, Su Alteza añadió: “La libertad de navegación en el Mar Rojo es algo que nos afecta a todos, y la prioridad debe ser la reducción de las tensiones”.

Durante una mesa redonda sobre “Servicios sin fricciones”, Su Excelencia el Ministro de Comercio, Dr. Majid Alkassabi, describió la velocidad y la escala de la diversificación económica de Arabia Saudita: “[El Reino] ha renovado más de 200 leyes y estatutos para hacer atractivo el entorno empresarial. "

Horas antes, el Reino fue declarado anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) de 2024 por Su Excelencia Adel A. Aljubeir, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Miembro del Consejo de Ministros y Enviado para Asuntos Climáticos.

En una sesión como parte de la nueva Casa Saudita: Serie Visiones Audaces – el pabellón del Reino que conecta a los creadores de cambios, formuladores de políticas, revolucionarios e innovadores – Aljubeir reiteró la necesidad de una colaboración global sustantiva para abordar la crisis climática, diciendo: “a menos que Si trabajamos juntos, no vamos a lograr nada”.

En ‘Gulf Economies: All in’, Su Excelencia Khalid Al-Falih, Ministro de Inversiones, compartió su perspectiva optimista para el Golfo y destacó cómo los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están atrayendo Inversiones Extranjeras Directas (IED) "a más de el doble de la tasa promedio que en todo el mundo”, antes de agregar que el futuro crecimiento económico de la región será impulsado por actividades no petroleras.

En una sesión sobre ‘Regulating non banks’ (Regulación de entidades no bancarias), Su Excelencia Mohammed Aljadaan, Ministro de Finanzas, advirtió a los gobiernos que no "maten la innovación" y priven al sector privado de oportunidades de inversión mediante la aplicación de marcos regulatorios generales a los bancos y a las instituciones financieras no reguladas, similar.

Durante una sesión sobre gobernanza de la IA, Su Excelencia el Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Abdullah Alswaha, dijo que el Reino ha utilizado tecnología de vanguardia, como la inteligencia artificial generativa, para crear un futuro centrado en las personas. El Reino siempre ha estado "a favor de la innovación y de la asociación".

Su Excelencia Bandar Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales, destacó el enfoque político “tridimensional” de Arabia Saudita para crear capacidades industriales.

