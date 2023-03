Weinstein no volverá a ser enjuiciado en Los Angeles

Los angeles (ap) — fiscales en los angeles dicen que no volverán a juzgar a harvey weinstein por cargos de violación y agresión sexual que involucran a dos mujeres.

El fiscal de distrito adjunto Paul Thompson anunció la decisión a la juez de la Corte Superior Lisa B. Lench en una audiencia en el centro de Los Angeles. La juez desestimó los cargos por los que un jurado no logró llegar a un veredicto en diciembre y dijo que Weinstein será devuelto a Nueva York, donde fue declarado culpable en un caso similar.

El jurado de Lo Angeles declaró culpable a Weinstein, de 70 años, de la violación y agresión sexual de una modelo y actriz italiana.

Fue sentenciado a 16 años en prisión. Los que se suman a los 23 años de prisión que purga por una sentencia similar en Nueva York.

El jurado no pudo llegar a veredictos unánimes sobre los cargos que involucraban a dos acusadoras, un cargo de violación y un cargo de agresión sexual que involucra a Jennifer Siebel Newsom, documentalista y esposa del gobernador de California Gavin Newsom, y un cargo de agresión sexual contra la modelo Lauren Young.

Young dijo en la audiencia del martes que estaba decepcionada de que los fiscales no buscaran un nuevo juicio. Thompson dijo que Weinstein probablemente sólo enfrentaría un año adicional de prisión si se vuelve a juzgar, y aunque quería que todas las víctimas recibieran justicia, ese período adicional no valía otro juicio.

Weinstein fue absuelto de un cargo de agresión sexual contra una masajista.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos de que se identifiquen públicamente, como algunas de las acusadoras nombradas en esta nota.

La sentencia de Weinstein en Nueva York ha sido apelada y sus abogados también planean apelar la sentencia de Los Angeles.

Lench negó una moción de la defensa para un nuevo juicio antes de la sentencia de Weinstein. Sus abogados argumentan que al jurado no se le permitió tener acceso a evidencia crucial.

___ Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton

AP