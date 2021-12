Welcome to Empyreum, elegido mejor videojuego independiente en Gamergy

El videojuego español Welcome to Empyreum ha resultado seleccionado como Mejor Juego en la categoría de títulos independientes en el evento Gamergy, celebrado el pasado fin de semana en Madrid.

Amazon Web Services España entregó los premios a los mejores proyectos indies presentes en Gamergy, en la zona Campus de videojuegos del Ayuntamiento de Madrid. Welcome to Empyreum, de Tapioca Games, e Inner Ashes, de Calathea Game Studios, se llevaron el primer y tercer premio a Mejor Juego, respectivamente.

Ambos títulos forman parte del programa PlayStation Talents Games Camp, donde están desarrollando cada videojuego de la mano de Sony Interactive Entertainment España.

Welcome to Empyreum presenta la historia de un hotel donde el caos está a la orden del día. En este 'party game', que verá la luz en 2022, los jugadores deberán ordenar y limpiar las distintas plantas del hotel Empyreum: desde tareas cotidianas como hacer la cama o pasar la aspiradora, hasta cuidar de bebés alienígenas o ahuyentar fantasmas.

"De parte de todo el equipo de Tapioca Games, muchísimas gracias de corazón a todo el público que se interesó por Welcome to Empyreum, se pasó a jugar con sus amigos y salió con una sonrisa", como ha expresado Darío Pérez, Game Producer de Tapioca Games, al recibir el primer premio.

Inner Ashes, galardonado con el tercer puesto, es una experiencia narrativa que cuenta la historia de un enfermo precoz de Alzheimer, el ex agente forestal Henry, en su lucha para recuperar sus recuerdos, además de descifrar y reparar la relación con su hija.

"Queremos dar las gracias a todos los que, en un evento tan grande como Gamergy, os fijasteis en los juegos indies en general, y particularmente en Inner Ashes", ha afirmado por sus parte Alberto Sánchez, responsable de marketing en Calathea Game Studio.

Ambos títulos llegarán a lo largo de 2022 para consolas PlayStation con el apoyo del programa PlayStation Talents Games Camp.