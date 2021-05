Wells Fargo lanza la Iniciativa de Inclusión Bancaria para acelerar el acceso de los hogares no bancarizados a cuentas asequibles para sus transacciones

Nueva york--(business wire)--may. 17, 2021--

Wells Fargo anunció hoy la Iniciativa de Inclusión Bancaria, un compromiso de 10 años para ayudar a las personas no bancarizadas a tener acceso a cuentas convencionales y asequibles para sus transacciones, que cuenten con servicios digitales; un punto de entrada importante para poder participar por completo en la economía y alcanzar estabilidad financiera. La iniciativa se centrará en llegar a las comunidades no bancarizadas y, en particular, ayudar a eliminar las barreras a la inclusión financiera para las familias negras y afroamericanas, hispanas e indígenas estadounidenses/nativas de Alaska, que representan más de la mitad de los 7 millones de hogares en Estados Unidos no bancarizados 1. También brindará asistencia a las personas con acceso limitado a servicios bancarios convencionales o desfavorecidas, quienes probablemente tienen una cuenta bancaria, pero siguen usando servicios no bancarios de alto costo, con necesidades similares.

Wells Fargo sumará esfuerzos con múltiples partes interesadas a nivel nacional y comunitario para lanzar la iniciativa de amplio alcance que está diseñada para aumentar el acceso a productos asequibles, servicios bancarios digitales y orientación financiera en las comunidades no bancarizadas. Mediante esta iniciativa, Wells Fargo también colaborará con socios para explorar soluciones respecto de los desafíos crediticios que enfrentan las personas no bancarizadas. Este año, el banco colaborará con socios para establecer y comenzar a medir la meta de 10 años de reducir la cantidad de personas no bancarizadas, con a lo largo del proceso.

Según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de 2019 1, el 12.2 por ciento de los hogares hispanos, el 13.8 por ciento de los hogares negros y el 16.3 por ciento de los hogares indígenas estadounidenses/nativos de Alaska en EE. UU. no tienen acceso a una cuenta de cheques convencional, en comparación con el 2.5 por ciento de los hogares blancos y el 1.7 por ciento de los hogares asiáticos. La FDIC también reporta que, aunque se ha visto una tendencia a la baja respecto de estas cifras, la cantidad de hogares no bancarizados probablemente aumentarán tras la pandemia en curso de la COVID-19.

“Reconocemos que la alta cantidad de hogares no bancarizados es un problema complejo de larga data que requerirá reunir a las mejores mentes, ideas, productos y recursos educativos de todas nuestras comunidades para generar un cambio”, dijo Charlie Scharf, Director Ejecutivo (CEO). “Mediante nuestra Iniciativa, organizaremos nuestros recursos bajo una sola agrupación y colaboraremos con un amplio grupo de partes interesadas y de segmentos diversos en un esfuerzo prolongado plurianual para acelerar la inclusión financiera en EE. UU.”.

El compromiso se organizará en torno a tres áreas:

1. Acceso a soluciones digitales y productos asequibles

2. Educación financiera y asesoramiento

“Felicito a Wells Fargo por sumarse a nuestros esfuerzos para hacer llegar lo mejor de nuestro trabajo en lo que respecta a HOPE Inside a mercados de todo el país, lo que fortalecerá a más comunidades a través del empoderamiento financiero”, dijo John Hope Bryant, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Operation HOPE, Inc. “El respaldo a este trabajo transformador e innovador de Operation HOPE apoyará a las comunidades desfavorecidas de manera muy significativa. Para mí, colaboraciones importantes como esta representa una nueva era del liderazgo necesario del sector corporativo y privado en Estados Unidos, centrado en la mejora sostenible, o la justicia social, desde una perspectiva económica”.

3. Lanzamiento del Grupo de Trabajo Nacional de Asesoría

“Existe la necesidad de plantear ideas y soluciones creativas y de hacer las cosas de forma diferente para atender las necesidades de las entidades gubernamentales tribales y los hogares indígenas estadounidenses no bancarizados. Estoy entusiasmado por las medidas que se centren en llegar a las comunidades no bancarizadas y por eliminar las barreras a la inclusión financiera y el avance económico”, dijo Danté Desiderio, Director Ejecutivo (CEO) de National Congress of American Indians.

“La NAACP se complace en asociarse con Wells Fargo para respaldar su compromiso de ayudar a que más comunidades de color obtengan acceso a servicios bancarios asequibles”, dijo Derrick Johnson, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de NAACP. “Sabemos que millones de personas en nuestras comunidades de color realizan sus transacciones como hogares no bancarizados, lo que limita que realmente puedan aprovechar las oportunidades en nombre de sus familias. La Iniciativa de Inclusión Bancaria es un paso necesario para asegurarnos de que nuestras comunidades tengan acceso para participar de lleno en el desarrollo de la estabilidad economía y financiera. Estamos entusiasmados en cuanto a las posibilidades por descubrir que puedan surgir para el futuro de estas personas, sus familias y sus comunidades”.

“El acceso a los servicios financieros de bajo costo es un desafío continuo que ha cobrado aún más importancia durante la pandemia, y felicitamos a Wells Fargo por liderar la creación de un Grupo de Trabajo Nacional de Asesoría para Personas no Bancarizadas, una medida significativa para aprovechar la experiencia y los conocimientos de los líderes de nuestras comunidades de segmentos diversos”, dijo Janet Murguía, Directora Ejecutiva (CEO) de UnidosUS. “Esta coalición sólida de organizaciones de latinos, personas negras e indígenas ofrecerá a Wells Fargo asesoramiento y orientación valiosos para reducir la cantidad de personas no bancarizadas en las comunidades en las que prestamos servicios y ayudar a más personas en el proceso de alcanzar seguridad y estabilidad financiera para sus familias”.

“Con sucursales en más comunidades que cualquier otra institución financiera, creemos que tenemos la responsabilidad de hacer más para ayudar a abordar este problema y la pandemia ha aumentado su carácter de urgencia”, dijo Mary Mack, Directora Ejecutiva (CEO) de Consumer and Small Business Banking de Wells Fargo. “Es por eso que estamos lanzando esta iniciativa integral. Esperamos que, trabajando estrechamente con nuestros socios, podamos marcar la diferencia con el tiempo, para abordar un problema tan crítico para nuestra sociedad”.

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de todas las empresas medianas en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos al Consumidor), Commercial Banking (Banca Comercial), Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth and Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En el año 2020, Wells Fargo ocupó el puesto número 30 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo de la vivienda a precio asequible, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener información adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

Notificación cautelar acerca de las declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro sobre nuestro negocio y desempeño financiero futuro. Debido a que las declaraciones con miras al futuro se basan en nuestras expectativas y supuestos actuales con respecto al futuro, están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No confíe en exceso en las declaraciones con miras al futuro ya que los resultados reales podrían diferir considerablemente de las expectativas. Para obtener información sobre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de nuestras expectativas, consulte nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), incluido lo comentado en las “Declaraciones con miras al futuro” en el Informe Trimestral más reciente de Wells Fargo en el Formulario 10-Q, así como los otros informes de Wells Fargo presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido lo comentado en “Factores de riesgo” en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, disponible en su sitio Web en www.sec.gov[1] (en inglés).

