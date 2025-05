Wells Fargo y Operation HOPE presentan asesoría financiera gratuita para pequeñas empresas

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2025--

Wells Fargo, en colaboración con Operation HOPE, una organización nacional sin fines de lucro dedicada al empoderamiento financiero de las comunidades en desventaja, presentó hoy HOPE Inside for Small Business (HOPE Inside para Pequeñas Empresas) para brindar asesoría financiera y apoyo sin costo a clientes de pequeñas empresas en mercados clave. Iniciando en Baldwin Hills y Van Nuys en Los Ángeles, California, y Charlotte, en Carolina del Norte, esta expansión se basa en el programa HOPE Inside existente que ayuda a empoderar a los miembros de la comunidad para que alcancen sus metas financieras a través de talleres de educación financiera y capacitación personalizada.

Wells Fargo lanzó por primera vez los centros HOPE Inside en 2022 para brindar servicios a las personas con sus finanzas personales y ayudar a desarrollar la resiliencia financiera a través de orientación en áreas como la elaboración de presupuestos, la creación de crédito y la administración del dinero. Los nuevos centros HOPE Inside para Pequeñas Empresas ofrecerán esos mismos recursos especializados para propietarios de pequeñas empresas, además del desarrollo de planes de negocios, acceso a educación en capital y más. A través de la asesoría individual, los emprendedores recibirán apoyo personalizado para ayudarles a iniciar, hacer crecer y mantener sus negocios.

“Sabemos que tener acceso a orientación financiera confiable es invaluable”, dijo April Schneider, directora de Banca para Pequeñas Empresas y Negocios de Wells Fargo. “Este tipo de inversión comunitaria continua y muestra lo importante que son las pequeñas empresas para nuestras comunidades y nuestro compromiso parea ayudarlas a prosperar”.

Los centros HOPE Inside están ubicados dentro de las sucursales de Wells Fargo en mercados selectos y cuentan con asesores financieros de Operation HOPE que fomentan la inclusión financiera y el empoderamiento económico. Las sucursales cuentan con espacios rediseñados y actualizados creados para brindar consultas personalizadas, mejorar el acceso digital y ofrecer talleres de salud financiera.

“Las pequeñas empresas son esenciales para nuestras comunidades y queremos proporcionarles las herramientas y los recursos que necesitan para tener éxito”, expresó Michael Martino, director de la Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo. “Expandir HOPE Inside para apoyar a las pequeñas empresas es una evolución natural de nuestro trabajo con Operation HOPE y refuerza nuestra visión compartida en construir comunidades más fuertes y financieramente resilientes”.

“Las asociaciones estratégicas son la clave de la transformación de la comunidad y Wells Fargo ha estado con nosotros desde el inicio. Estamos profundamente agradecidos por su compromiso de aumentar la inclusión económica al expandir nuestra presencia de HOPE Inside para pequeñas empresas”, comentó John Hope Bryant, fundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de Operation HOPE. “Esta colaboración empodera a los aspirantes empresarios y propietarios de pequeñas empresas brindándoles orientación y educación financiera, desde su situación actual y ayudándolos a construir un futuro basado en la confianza y el éxito financiero”.

La expansión es parte de un esfuerzo nacional más amplio a través de la Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo para ofrecer HOPE Inside en 50 mercados en Estados Unidos para 2026. Actualmente en 30 centros HOPE Inside, que brindan servicio a más de 100 sucursales, el impacto del programa ha ayudado a más de once mil clientes desde su lanzamiento en 2022. Todos los servicios ofrecidos a través de HOPE Inside no tienen costo y están disponibles para los miembros de la comunidad, ya sean clientes de Wells Fargo o no.

La Iniciativa de Inclusión Bancaria de Wells Fargo inició en 2021 para ayudar a más personas sin acceso a la banca a obtener acceso a productos bancarios convencionales y asequibles, así como a educación financiera.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión e hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth & Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). Wells Fargo ocupó el lugar número 34 en la clasificación de Fortune de 2024 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos. Las noticias, información y perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en Wells Fargo Stories.

Información adicional está disponible en www.wellsfargo.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wellsfargo

