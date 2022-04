Wells Fargo y Operation HOPE se unen para acelerar la inclusión financiera

Nueva york--(business wire)--abr. 12, 2022--

Wells Fargo y Operation HOPE, Inc., una organizaci贸n nacional sin fines de lucro dedicada al empoderamiento financiero de las comunidades en desventaja, anunciaron hoy planes para incorporar los centros HOPE Inside en 20 mercados que prestar谩n servicios a hasta 150 sucursales de Wells Fargo y sus comunidades de los alrededores en Estados Unidos para fines de 2023. Los nuevos centros HOPE Inside contar谩n con capacitadores financieros de Operation HOPE, quienes brindar谩n herramientas a los miembros de la comunidad para alcanzar sus metas financieras a trav茅s de talleres de educaci贸n financiera y capacitaci贸n individualizada gratis.

A partir de abril, se lanzar谩n los primeros centros HOPE Inside en los mercados de Atlanta, Houston y Oakland. A finales de 2022, los centros HOPE Inside se ampliar谩n en Los 脕ngeles; Mine谩polis; Nueva York; Newark, N.J.; Camden, N.J.; Phoenix y Gallup, N.M.

HOPE Inside es parte de la Iniciativa de Inclusi贸n Bancaria de Wells Fargo para ayudar a m谩s personas sin acceso a la banca a acceder a productos bancarios convencionales accesibles y ayudar a eliminar las barreras a la inclusi贸n financiera para los hogares de familias afroamericanas, hispanas e ind铆genas estadounidenses/nativas de Alaska, que representan m谩s de la mitad de los hogares no bancarizados en Estados Unidos.

鈥淧or nuestro trabajo de difusi贸n y colaboraci贸n con partes interesadas a nivel nacional y comunitario, sabemos que la orientaci贸n y educaci贸n financieras y el sentido individual de inclusi贸n y confianza son factores importantes para traer a m谩s personas sin acceso a la banca al sistema bancario formal鈥, coment贸 Darlene Goins, Directora de la Iniciativa de Inclusi贸n Bancaria de Wells Fargo. 鈥淭rabajar con Operation HOPE es una manera importante de eliminar las barreras a la inclusi贸n financiera y ayudar a empoderar a las personas con educaci贸n, recursos y herramientas para administrar su dinero, mejorar su cr茅dito y alcanzar sus metas financieras鈥.

鈥淟os centros HOPE Inside de Wells Fargo marcan un paso adelante significativo en abordar el problema de las barreras al patrimonio financiero en las comunidades diversas, puesto que ofrecen un espacio acogedor, acceso a los servicios de capacitadores financieros y la ampliaci贸n de los recursos que apoyan las metas financieras de las personas que tienen las mayores necesidades鈥, explic贸 John Hope Bryant, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Operation HOPE, Inc. 鈥淓ste esfuerzo de colaboraci贸n puede impulsar cambios significativos y, en 煤ltima instancia, ayudar a abordar las barreras profundamente arraigadas que impiden el empoderamiento financiero en las comunidades en desventaja鈥.

Presentaci贸n de las sucursales redise帽adas para las comunidades

Junto con el lanzamiento de HOPE Inside, Wells Fargo est谩 redise帽ando sucursales en selectas 谩reas con ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas en ingl茅s) en todo el territorio de Estados Unidos para satisfacer mejor las necesidades de la comunidad. Las sucursales refaccionadas para las comunidades ofrecer谩n espacios para seminarios sobre bienestar financiero y consultas individuales, como las que ofrece Operation HOPE. Los empleados de estas sucursales reflejan la diversidad y las culturas de las comunidades, y ofrecen servicios en el idioma de los clientes. Estar谩n disponibles nuevas herramientas para informar y capacitar a los clientes sobre las funciones digitales que facilitan los servicios bancarios, como el dep贸sito de cheques por banca m贸vil.

Se espera que las primeras sucursales redise帽adas para las comunidades de Wells Fargo est茅n listas en 2022 en Atlanta; Houston; Los 脕ngeles; Camden, N.J.; Newark, N.J.; la Ciudad de Nueva York; el 脕rea de la Bah铆a de San Francisco; las 谩reas metropolitanas de Phoenix; y las comunidades de la regi贸n fronteriza de Arizona y Nuevo M茅xico.

Progreso de la Iniciativa de Inclusi贸n Bancaria

Desde la presentaci贸n de la Iniciativa de Inclusi贸n Bancaria en mayo de 2021, Wells Fargo ha organizado el National Unbanked Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para Personas sin acceso a la banca) con m煤ltiples partes interesadas a nivel nacional y comunitario para buscar soluciones que ampl铆en el acceso a productos accesibles, servicios bancarios digitales y orientaci贸n financiera dentro de las comunidades no bancarizadas.

Wells Fargo se ha asociado con el Fondo Cities for Financial Empowerment (CFE) y sus coaliciones locales de Bank On en Atlanta y Houston para probar nuevas estrategias y enfoques que ampl铆en el acceso a productos bancarios accesibles. A partir de finales de 2021, Wells Fargo y el Fondo CFE han buscado nuevos enfoques de mercadeo para llegar a los consumidores no bancarizados y aumentar la concienciaci贸n del valor y la seguridad de los servicios bancarios convencionales en las 谩reas con LMI de Atlanta, Houston y Filadelfia. La campa帽a inicial incluy贸 publicaciones, videos y publicidades pagados en las redes sociales en cada mercado.

Otras medidas que Wells Fargo ha tomado en los primeros 10 meses de la iniciativa:

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la Iniciativa de Inclusi贸n Bancaria de Wells Fargo en: wellsfargo.com/es/jump/enterprise/banking-inclusion-initiative/

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compa帽铆a l铆der de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a m谩s del 10% de las peque帽as empresas en EE. UU., y es el proveedor l铆der de servicios bancarios del mercado intermedio en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversi贸n y de pr茅stamos hipotecarios, as铆 como financiamiento comercial y al consumidor, a trav茅s de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentaci贸n de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Pr茅stamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversi贸n) y Wealth & Investment Management (Administraci贸n de Patrimonio e Inversiones). En 2021, Wells Fargo ocup贸 el puesto n煤mero 37 en la clasificaci贸n de las empresas m谩s grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compa帽铆a enfoca su impacto social en la construcci贸n de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo a la asequibilidad de la vivienda, el crecimiento de las peque帽as empresas, el bienestar financiero y una econom铆a baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo tambi茅n est谩n disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener informaci贸n adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo.

Acerca de Operation HOPE, Inc.

Desde 1992, Operation HOPE ha estado trabajando para que en Estados Unidos no solo se defiendan los derechos civiles, sino tambi茅n los 鈥渟ilver rights鈥 (derechos de plata), con la misi贸n de hacer que la libre empresa y el capitalismo funcionen para las comunidades en desventaja, y se termine la pobreza de millones de j贸venes y de adultos con ingresos bajos y moderados de todo el pa铆s. A trav茅s de su modelo de mejoramiento de las comunidades, HOPE Inside, que recibi贸 el reconocimiento Innovator of the Year 2016 por parte de la revista American Banker, Operation HOPE ha brindado servicios a m谩s de 4 millones de personas y ha destinado m谩s de $3,200 millones en actividades econ贸micas a comunidades privadas de derechos, convirtiendo a los clientes que cobraban cheques en clientes bancarizados, a arrendatarios en propietarios de viviendas, a personas que so帽aban con una peque帽a empresa en propietarios de una, a trabajadores con salario m铆nimo en consumidores con salarios decentes y a las v铆ctimas de desastres naturales con incertidumbre en sobrevivientes de desastres naturales fortalecidos financieramente. Para obtener m谩s informaci贸n, visite: www.OperationHOPE.org (en ingl茅s). Siga la conversaci贸n de HOPE en Twitter, Facebook e Instagram.

Notificaci贸n cautelar acerca de las declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro sobre nuestro negocio y desempe帽o financiero futuro. Debido a que las declaraciones con miras al futuro se basan en nuestras expectativas y supuestos actuales con respecto al futuro, est谩n sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No conf铆e en exceso en las declaraciones con miras al futuro, ya que los resultados reales podr铆an diferir considerablemente de las expectativas. Las declaraciones con miras al futuro solo se aplican a la fecha en que se realizan y no nos comprometemos a actualizarlas para reflejar los cambios o acontecimientos que se produzcan despu茅s de esa fecha. Para obtener informaci贸n sobre los factores que podr铆an ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de nuestras expectativas, consulte nuestros informes presentados a la Comisi贸n de Bolsa y Valores, incluido lo comentado en 鈥淩isk Factors鈥 (Factores de riesgo) en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K para el a帽o que finaliz贸 el 31 de diciembre de 2021, conforme a lo presentado a la Comisi贸n de Bolsa y Valores y disponible en su sitio Web en www.sec.gov (en ingl茅s).

