SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--ago. 22, 2023--

MIR4, el exitoso MMORPG de Wemade, llevará a cabo una serie de eventos a partir del 22 de agosto para celebrar el segundo aniversario del servicio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230821070303/es/

Wemade celebra el 2.° aniversario de MIR4 el 22 de agosto (Gráfico: Wemade)

La “Tienda de intercambio de lingotes de oro del duende de oro” estará abierta desde el 11 de septiembre. Los usuarios podrán llevar el “Lingote de oro de Mir” obtenido por la caza de monstruos al NPC “Second Anniversary Gold Goblin” (2.° aniversario del duende de oro) ubicado en cada gran ciudad para intercambiarlo por distintos artículos como aros y armas secundarias nivel II, “Piedra de desarrollo del dragón divino legendaria” y “2.° aniversario: Insignia de dragón divino”.

Además, el evento “Bendición del dragón divino” será otra oportunidad para que los usuarios combinen artículos del más alto nivel de sus intentos de combinación anteriores fallidos. Y los usuarios podrán obtener artículos como “Caja de desarrollo de constitución legendaria” y “Caja de material de ascenso legendaria” en el evento “Asistencia de 14 días de duende del 2.° aniversario” hasta el 18 de septiembre.

El evento “Caja de regalo sorpresa del dragón divino” estará disponible durante tres días a partir del 26 de agosto. Los usuarios podrán obtener “Píldora de Vigor”, “Divine Dragon’s Surprise Gift Chest” (Cofre de regalos sorpresa del dragón divino) y mucho más al iniciar sesión durante los horarios designados.

Y el nuevo contenido de guerra “Altar del dragón negro” se agregó al Servidor de dominación de MIR4. Los usuarios podrán disfrutar de atractivo contenido PvP mientras defienden el “Altar del dragón negro” construido en “Laberinto de dominación”, “Valle oculto del dragón negro” y “Torre del dragón negro” de otros clanes. Tras proteger con éxito el altar, la defensa obtendrá potentes mejoras para clanes que potenciarán Evasión, Poder antidemonios y Precisión según el lugar donde se construya el altar.

From My Battle, To Our War! (Desde mi batalla, a nuestra guerra). Puede encontrar información detallada sobre MIR4 en el sitio web oficial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230821070303/es/

CONTACT: Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Jennifer Jung, gerenta de relaciones públicas

jennifer@wemade.com

Keyword: asia pacific south korea

Industry keyword: software internet online mobile entertainment technology apps/applications electronic games entertainment

SOURCE: Wemade Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 08/22/2023 09:00 am/disc: 08/22/2023 09:01 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230821070303/es